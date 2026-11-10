Una Ley para incentivar la economía del conocimiento

Fortalecer la conexión entre la estrategia nacional de desarrollo con las políticas sectoriales y territoriales, y eliminar trabas para que los resultados de la investigación trasciendan el ámbito académico y promuevan una economía del conocimiento, son pilares esenciales de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en la Gaceta Oficial en su edición ordinaria 94.

Aprobada por el Parlamento cubano, la norma jurídica contribuye a fomentar una cultura de innovación, prioriza la aplicación práctica del conocimiento y orienta los esfuerzos científicos y tecnológicos hacia la solución de problemas concretos y al desarrollo sostenible de la nación.

El doctor en Ciencias Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), dijo a Granma que esa Ley es fruto de la construcción colectiva de la comunidad científica cubana, así como de la evolución de la política nacional de ciencia e innovación, y colofón de las transformaciones impulsadas en los últimos años, las cuales contemplan la incorporación de nuevas figuras para dinamizar la innovación.

La relación incluye al Consejo Nacional de Ciencia e Innovación, como espacio de discusión de políticas al máximo nivel de Gobierno, y el Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación, los Parques Científico Tecnológicos, las fundaciones de Ciencia y Tecnología, las empresas de Interfaz en las universidades, las empresas de Alta Tecnología y los incentivos introducidos a la producción científica y la innovación.

La Ley también aborda los desafíos actuales del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, como, por ejemplo, los vinculados con el potencial humano, la falta de financiamiento en divisas, el insuficiente uso del conocimiento en la toma de decisiones y la urgencia de aumentar la visibilidad de sus impactos en el plano económico y social.

Promueve la inserción internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación cubana, cuyo más reciente ejemplo es la Convocatoria Conjunta a proyectos investigativos entre el Citma y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, en los temas de Inteligencia Artificial y Medicina Natural y Tradicional.

Según aseveró el titular del Citma, también reconoce el papel protagónico de la Academia de Ciencias de Cuba como institución independiente y atendida por el Consejo de Ministros, y ratifica la ética y la vocación de servicio de los científicos e innovadores cubanos. (Orfilio Peláez)