Industria alimentaria: un organismo clave en las transformaciones económicas y sociales

La industria alimentaria ocupa un lugar estratégico en la economía nacional, por su vinculación, en primer lugar, con la soberanía alimentaria. Así lo destacó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un encuentro con una representación de la militancia y de trabajadores no militantes de la Industria Alimentaria, que sirvió de escenario para las conclusiones de la visita que por varias jornadas realizó el Secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central al sistema estatal y empresarial de la industria alimentaria.

En los intercambios realizados en el organismo central del Ministerio de la Industria Alimentaria, con directivos y trabajadores de tres grupos empresariales y dos empresas de cada uno de estos, se evaluó el cumplimiento de las medidas de aseguramiento a la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales y la atención y el tratamiento de las propuestas realizadas como resultado de su análisis en las estructuras políticas y administrativas de los centros laborales.

La visita del Comité Central del Partido y su estructura auxiliar al sistema de la industria alimentaria precedió a las realizadas a los ministerios de Energía y Minas, al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, al de Agricultura, al de Salud Pública y al Banco Central, así como a entidades del sistema empresarial de estos sectores, una metodología de trabajo de la organización que continuará durante las próximas semanas.

El Primer Secretario recordó que esta dinámica forma parte de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido, donde se tuvo la convicción de la necesidad de una transformación económica y social y de darle un ritmo diferente y otro aseguramiento político del Partido al Programa Económico y Social del Gobierno, «para avanzar en el propósito de lograr en el menor tiempo posible la prosperidad que merece nuestro heroico pueblo».

Tras un análisis de la compleja situación que vive el país frente a la agudización de las agresiones y amenazas del imperialismo estadounidense y sus «calumnias y mentiras para sembrar una matriz en la opinión pública internacional que desacredite a la Revolución y justifique cualquier intento de agresión», Díaz-Canel explicó que este sistema forma parte de métodos y estilos de trabajo que permitan influir más, impulsar más.

Un sistema –agregó– que nos permita un contacto más directo con las estructuras de base del Partido, con nuestra militancia, y que también estimule la participación de la militancia y los trabajadores en la toma de decisiones.

Informó que esta dinámica para impulsar las Transformaciones Económicas y Sociales, que son un importante catalizador de la implementación del Programa de Gobierno, se complementa, entre otras acciones, con encuentros en los territorios, con los sistemas empresariales y con representantes de los distintos sectores de nuestra sociedad.

La militancia del Partido: Principal responsable de las transformaciones

En las conclusiones de la visita del Secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central al sistema de la industria alimentaria, participó el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda; los miembros del Secretariado, José Ramón Monteagudo Ruiz, jefe del departamento Agroalimentario; Jorge Luis Broche Lorenzo, jefe del departamento Económico Productivo; y Yudi Mercedes Rodríguez Hernández, jefa del departamento de Atención a los Servicios, entre otros dirigentes del Partido, la UJC y la CTC.

Tras los encuentros de la mañana con militantes y directivos de los grupos empresariales de las industrias Alimentaria, Pesquera y Agroalimentaria, en la sesión vespertina el titular del ramo, Alberto López Díaz, explicó en plenario la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales en el sector y su impacto en los primeros meses tras su aprobación.

Ha sido un proceso –comentó– que comenzó con el análisis de las 176 transformaciones y la capacitación de cuadros y funcionarios. Según reseñó, en el organismo y el sistema empresarial del sector habrán de aplicarse cien de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, según los 23 ejes temáticos que las componen.

Señaló que las Transformaciones son una oportunidad que a corto y mediano plazo pueden ofrecer grandes resultados, como avanzar a mayor velocidad en la transformación energética e ir incrementando mes tras mes los kW generados a partir de fuentes renovables de energía, porque más kW –afirmó– representan más alimentos.

Nuestro sector –agregó– puede avanzar más en la producción y diversificar las ofertas de bienes y servicios, además de tener un impacto en las comunidades, según la responsabilidad social que tiene y continuará teniendo cada entidad.

El titular del Minal expuso críticamente un grupo de limitaciones en el sector que en lo absoluto –reconoció– son trabas, por lo que hay que trabajar a lo interno para resolverlas, a la vez que llamó a la militancia del Partido, a los trabajadores no militantes y a los directivos empresariales a prepararse y estar articulados para aprovechar todas las potencialidades que dan las transformaciones y las normas jurídicas que las respaldan.

Recalcó así lo imperioso de un cambio de actitud entre los cuadros del sistema de la industria alimentaria y actuar con mayor proactividad ante las facilidades que ahora se tienen. «A las transformaciones –señaló López Díaz– hay que ponerlas como en un trapiche y sacarles todas las oportunidades que dan al sistema empresarial».

En un debate de más de una hora, cerca de una docena de militantes y directivos del sistema de la industria alimentaria expresaron sus criterios sobre las transformaciones y la necesidad de concientizar a todos sobre su necesidad y beneficios.

Laionel Concepción Pacheco, experto en el tema de las energías, subrayó la importancia de que el Minal cierre 2026 con un nueve por ciento de generación a partir de fuentes renovables de energía, meta que dará un salto el próximo año; no obstante, insistió en la urgencia de diversificar las FRE en todos los ramos, incluidas otras fuentes, como la biomasa.

Osmany Castillo, director general de la Empresa de Conservas de Frutas y Vegetales, explicó que ya dispone de cien kW, el diez por ciento de su demanda, pero una de sus fábricas instaló 50 kW, lo que le ha permitido un salto en la producción, los salarios y las utilidades.

El plan de la empresa es cubrir el 47 por ciento de su demanda en 2027, haciendo uso de créditos bancarios. Entre otros logros, ponderó cómo han accedido a combustible con liquidez propia y a través de encadenamientos productivos con otras formas de gestión.

La Empresa de Conservas, explicó, estuvo en pérdidas por un tiempo; sin embargo, gracias a esa y otras acciones que adoptaron a partir de disposiciones anteriores del país para potenciar la empresa estatal socialista, incluso antes de las 176 Transformaciones, de julio a octubre lograron resultados positivos en utilidades y capital de trabajo.

Marta García, directora general de Biocubacafé, resaltó el papel de la militancia ante las Transformaciones Económicas y Sociales, porque –enfatizó– «los militantes del Partido somos los principales responsables de las transformaciones y tenemos que ser quienes empujemos el debate sobre su implementación en la empresa, y ya se están viendo resultados».

Urgencias de las transformaciones

En sus palabras finales sobre la visita del Secretariado del Comité Central del Partido al sistema de la Industria Alimentaria, Díaz-Canel explicó que este «es uno de los sectores que mayor incidencia tiene en la percepción popular de las transformaciones».

«Cuando uno analiza por dónde andan las matrices de opinión en nuestra población –dijo–, uno se da cuenta de que dentro de las transformaciones lo que más inmediatamente esperan las personas es que haya menos apagones y más alimentos».

Tanto el tema energético como el alimentario –argumentó el Primer Secretario– son los primeros en los que hay que buscar que haya transformación y que se empiecen a ver los impactos en los hogares.

El desempeño de la Industria Alimentaria es directamente proporcional a la disponibilidad de alimentos y bienes de consumo básicos en la mesa del pueblo –remarcó–. «Si producimos más alimentos, si aumentamos la oferta de alimentos, ¿qué va a pasar con los precios? –preguntó–. Bajan. ¿Qué va a pasar con la inflación? Baja. ¿Y qué va a pasar con el poder adquisitivo? Aumenta. Y si aumentan los salarios y aumenta el poder adquisitivo, indudablemente mejora el bienestar de nuestros trabajadores y mejora el bienestar de la población».

«Este –insistió– es un organismo clave en la transformación económica, porque garantiza la alimentación del pueblo; es el principal responsable de la producción y distribución de productos alimenticios que conforman parte de la canasta básica».

«Además –añadió–, ustedes producen alimentos para programas que han sido especialmente diseñados para segmentos más vulnerables, como son los niños de 0 a 6 años, los círculos infantiles, los hogares maternos, los hospitales pediátricos, los niños que necesitan una atención alimentaria diferenciada».

En otro momento de sus reflexiones, en el que profundizó en el papel del sector –junto a la agricultura– en cuanto a la canasta familiar normada, en las potencialidades de esta industria para generar encadenamientos productivos con los nuevos actores económicos y en su capacidad de generar divisas, Díaz-Canel Bermúdez subrayó que el sistema de la Industria Alimentaria está en todas las escalas del país; es decir, hasta el nivel del municipio, por lo que es muy importante también para los sistemas productivos locales.

Más adelante, en un repaso de los indicadores productivos del sector, que en muchos casos están incumplidos, el Presidente cubano subrayó que la dirección del organismo «ha asumido con mucha firmeza que la transformación no es un fin en sí misma, sino un medio para elevar la producción y la calidad de alimentos, para también elevar la calidad de vida de nuestro pueblo».

Por lo tanto –dijo–, estamos hablando de que el reto central no es cuantitativo, no es solo producir más alimentos, sino que el reto es cualitativo, es pasar del dicho al hecho y convertir las transformaciones en más producción, en más ofertas, en mejores precios, en más empleo y en mayores ingresos para las familias de los trabajadores de este sector y en beneficio de todo el pueblo.

El Partido en e centro de las transformaciones

En un discurso que se centró en los objetivos de una visita realizada desde la perspectiva del papel del Partido, la participación de la militancia, el comportamiento de los cuadros administrativos y empresariales y, fundamentalmente, el aporte, papel y participación de los trabajadores en la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, el Primer Secretario del Comité Central del Partido analizó en profundidad cuál es el papel de la organización hoy en lo económico.

Díaz-Canel subrayó así el «importante papel que juegan las estructuras de base del Partido en el sector; es decir, los comités a nivel ministerial, empresarial y de planta, que son el mecanismo de dirección política que garantiza que las transformaciones no se desvíen de los principios socialistas ni de los intereses del pueblo.

«El papel del Partido –enfatizó– no es dirigir la empresa, sino ejercer la dirección política, el control partidista y el aseguramiento ideológico para que las transformaciones se implementen con resultados para nuestro pueblo».

Y para eso –argumentó– tenemos que perfeccionar el funcionamiento interno del Partido, el crecimiento y otros indicadores. Nosotros –afirmó– «tenemos la necesidad de que los mejores, los ejemplares, los que más aportan, los que más se distinguen, los que más prestigio tengan, formen parte de las filas del Partido».

«Hay –orientó– que fortalecer la participación de cada organización de base en el cumplimiento de las transformaciones del sector y lograr que la presencia sistemática de los secretarios en las reuniones de dirección constituya una voz activa en la discusión de los problemas productivos, de los problemas económicos y financieros en cada lugar. Es decir –enfatizó–, los secretarios de organizaciones de base, que representan a la militancia en el Consejo de Dirección, tienen que aprovechar ese espacio para llevar la voz de la militancia al Consejo de Dirección».

Al mismo tiempo –expuso– «debemos exigir a la militancia ejemplo en la productividad, en el ahorro, en la disciplina y en la defensa de lo social y lo estatal, y, por supuesto, la relevancia del militante en el puesto de trabajo en cuanto a actitud, rendimiento y productividad».

«Tenemos –agregó– que elevar la preparación ideológica y técnica de nuestros militantes, ejercer el control partidista con la participación de la militancia en la lucha contra la corrupción, la indisciplina y las tendencias negativas, y que desde el Partido también activemos el papel de las organizaciones de base sindicales y de la Unión de Jóvenes Comunistas, y que se ejerza una dirección colectiva real.

«Los comités del Partido, las estructuras de base del Partido –explicó Díaz-Canel– tienen que ser espacios de debate, no de transmisión mecánica de instrucciones. Son un lugar donde nos reunimos como una familia los comunistas para discutir los problemas fundamentales que tenemos para aportar, para proponer, para exigir que se transforme lo que tenga que ser transformado.

«Y está claro –reiteró el Primer Secretario a la militancia del sistema de la industria alimentaria– que las 176 Transformaciones Económicas y Sociales no se van a implementar ni con circulares, ni con resoluciones, incluso ni con leyes. Se implementan con lo que se haga en cada fábrica, en cada planta, en cada puesto de trabajo, donde ustedes tienen que estar presentes».

Al abundar en el papel de las estructuras del Partido en los espacios de toma de decisiones, el Presidente cubano insistió en que más allá del control administrativo, en cada lugar exista un control político de cómo se implementan estas transformaciones.

«Por lo tanto –dijo–, lo que estamos pidiendo es que los militantes en el sector de la industria alimentaria sean ejemplos en productividad, en calidad, en ética y en innovación. Que sean capaces de liderar la superación de los problemas cotidianos del trabajo».

Les pedimos –añadió– «ser un puente entre la dirección y las masas de trabajadores. Participar activamente en la solución de los problemas operativos cotidianos que se nos presentan. Contribuir a la modernización de procesos y servicios. Defender los intereses del pueblo y del país en cada decisión. Y fortalecer también el vínculo con la comunidad en donde se encuentra enmarcado cada uno de los centros de trabajo de este sector». ( René Tamayo León)