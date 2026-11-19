«En estos últimos diez días creo que hemos avanzado integralmente, pero hay que seguir», valoró en la mañana de este jueves el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante su visita a La Taza de Vento, en el municipio capitalino de Boyeros.

La llegada del jefe de Estado a un lugar que pertenece al Acueducto de Albear —incluido en la Red Global de Museos del Agua de la Unesco— forma parte del seguimiento permanente que la dirección del país hace al Programa Integral de Aseguramiento del Abasto de Agua en La Habana, empeño que ya abarca la situación de toda la Isla.

El dignatario escuchó allí una explicación pormenorizada sobre cómo marchan las tareas que, desde los ámbitos hidráulico y eléctrico, se despliegan para seguir reduciendo la cifra de afectados por el déficit de agua.

Díaz-Canel Bermúdez indagó por el municipio granmense de Manzanillo; por la provincia de Santiago de Cuba —que ha ido mejorando su situación de abasto—; y por municipios de la capital como Cotorro y Arroyo Naranjo —que han presentado situaciones particularmente difíciles—.

En la jornada de este jueves estuvieron también presentes la vice primera ministra, Inés María Chapman Waugh; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez; y el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, Liván Izquierdo Alonso, entre otros directivos y expertos.

Una vez concluida la visita del mandatario, el vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Javier Toledo Tápanes, conversó con el equipo de prensa de la Presidencia de la República acerca de La Taza de Vento, parte importante del Acueducto de Albear —que fue de los primeros que tuvo la ciudad—.

Sobre el lugar visitado este jueves por la dirección del país, el directivo del Instituto explicó que el Acueducto es una obra de «significación muy importante», que data de 1893 y es una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana.

El Acueducto —comentó Javier Toledo— «es una obra que consta de dos captaciones de agua subterránea»: Taza Grande y Taza Chica. «Aquí nos encontramos —dijo— en La Taza Grande», la cual posee un canal que pasa por debajo del río Almendares, por donde circula el agua rumbo a Palatino por gravedad.

«Aquí se recuperó el pozo Vento; aquí hay un pozo que bombea directamente; se recuperaron las estaciones de bombeo; se recuperó La Taza en su estado original; y se está recuperando, en este momento, el túnel», explicó el dirigente, quien también habló sobre un futuro dragado del río, así como sobre tareas generales de «rehabilitación completa del sistema para que tenga sus características originales».

A propósito del Programa Integral de Aseguramiento del Abasto de Agua en La Habana —extendido al país—, Javier Toledo Tápanes dijo: «Hoy nos encontramos en un proceso en que se ha logrado estabilizar un poco la situación eléctrica, a partir de la protección de las fuentes».

Igualmente informó que se están reponiendo equipos de bombeo importantes; se está montando un equipo adicional en la fuente de abasto El Gato; se está alistando otro en Cuenca Sur; y se alistan dos equipos nuevos en la fuente de abasto «Aguada del Cura».

En estos momentos, según detalló el vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el número de afectados por déficit de agua en la capital asciende a unos 255 000. Toledo Tápanes apuntó que, al inicio del Programa, los afectados eran 577 000. Esa cifra, dijo, ha ido disminuyendo paulatinamente, «y pensamos que en los próximos 15 días siga disminuyendo» el número de quienes están afectados por el déficit de agua. (Alina Perera Robbio)