El ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, recibió este domingo al doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien cumple una visita de trabajo a Cuba, invitado por las autoridades sanitarias del país.

Durante el recibimiento, Portal Miranda agradeció la visita y destacó la oportunidad de que el directivo conozca de primera mano la realidad del sistema sanitario cubano y los desafíos que enfrenta.

En declaraciones a la prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó su disposición a escuchar y comprender la situación del país para, a partir de ello, identificar las vías de apoyo. «Usar esta visita para entender mejor los desafíos que enfrentan y con mucho gusto poder movilizar a la comunidad internacional para apoyarlos», afirmó.

El director general de la OMS reconoció que Cuba ha mantenido históricamente buenos indicadores sanitarios, pero manifestó preocupación por el incremento reciente de las tasas de mortalidad infantil y materna. Al respecto, mencionó entre los factores que inciden en esa situación la crisis energética y otras dificultades que atraviesa el país.

Como parte de la visita que se extenderá hasta el próximo martes, Adhanom Ghebreyesus visitará instituciones sanitarias y de la biotecnología, sostendrá conversaciones con autoridades del sector de la salud e intercambiará con la prensa.

Esta es la segunda visita de trabajo de Tedros Adhanom Ghebreyesus a Cuba en su condición de director general de la OMS. ( Wennys Díaz Ballaga)