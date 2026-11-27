¿Cómo se llora la ausencia de un hombre que convirtió su vida en una causa, en una idea? Ante esta pregunta se encontraron cientos de personas que se negaron a dejar morir a Fidel en el año de su centenario, al igual que lo hiciera él y su generación por Martí, en su momento.

La escenografía de la velada estaba pensada para que fuera un reflejo de la escalinata de la Universidad de La Habana, de manera tal que pareciera un espejo. Desde las seis de la tarde la multitud de gente comenzó a ocupar sus escalones, como garantía de vivir un acontecimiento histórico en primera fila.

Sobre el escenario se contó la historia, se bailó ballet y música afrocubana, se hizo repentismo; los niños de La Colmenita le sacaron una sonrisa a más de uno y se cantó, se cantó mucho, porque a Fidel le sobran las canciones.

Pero el verdadero espectáculo estaba del otro lado, fuera del foco de las luces, cuando los estudiantes de la escuela vocacional Lenin se dieron las manos en un gesto que contagiarían al resto del público, en las lágrimas de quienes no pudieron aguantarlas al escuchar Cabalgando con Fidel, como si no hubieran pasado diez años de aquel 25 de noviembre de 2016; en los gritos espontáneos de ¡Viva! a pleno pulmón, fuera del programa oficial.

La emoción estaba en los rostros de las personas mientras cantaban Canción del elegido, de Silvio, en los estudiantes coreando «Yo soy Fidel», en los extranjeros que lucían sus gorras verde olivo, en los pulóveres con el barbudo, en la gente que lo extraña con una sinceridad absoluta.

Fidel vivió en el año de su centenario, como una vez hiciera el Apóstol, porque los hombres que trascienden a la historia nunca mueren y porque el pueblo al que se debieron, se niega a dejarlos ir. (Boris Luis Alonso Pérez)