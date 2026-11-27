La voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones entre Cuba y Vietnam, ampliar la cooperación bilateral y estrechar los vínculos entre sus respectivos órganos legislativos centró la inauguración del III Comité de Cooperación Interparlamentaria entre ambos países, efectuada este viernes en el Capitolio Nacional.

Al dar la bienvenida a la delegación vietnamita, Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, destacó el valor histórico de los vínculos entre ambas naciones, forjados sobre la base de la solidaridad, la admiración mutua y una amistad que constituye un patrimonio que los dos parlamentos tienen el deber de preservar y engrandecer.

«Por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre», recordó Lazo al evocar las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, expresión de la profundidad de una relación que, afirmó, ha resistido el paso del tiempo y las dificultades.

El titular del Parlamento cubano agradeció el impulso hacia una nueva etapa de las relaciones económicas que propició la visita a Cuba del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y resaltó las experiencias compartidas durante los intercambios parlamentarios anteriores.

En su intervención, expuso la compleja situación que enfrenta Cuba, marcada por una agresión multidimensional y el recrudecimiento de la guerra económica de Estados Unidos, cuya expresión más reciente identificó como el bloqueo energético, dirigido a provocar una crisis humanitaria y desestabilizar el país.

Explicó que estas medidas afectan el suministro de medicamentos, alimentos y combustibles, la generación eléctrica, el acceso al agua, la industria, las tecnologías y el comercio exterior, con consecuencias directas sobre la salud, la educación y la calidad de vida de la población. También señaló que las restricciones estadounidenses repercuten en empresas extranjeras, incluidas las vietnamitas, al obstaculizar los canales comerciales, financieros y logísticos.

Frente a ese escenario, aseguró que Cuba no permanece cruzada de brazos y desarrolla un programa de transformaciones económicas y sociales dirigido a defender el socialismo, preservar las conquistas de la Revolución y liberar las fuerzas productivas.

«Estas transformaciones fueron diseñadas bajo el principio de hacer lo necesario para conservar lo esencial», expresó, al explicar que el proceso procura actualizar el modelo económico, eliminar trabas legislativas, agilizar procedimientos y fortalecer la capacidad de respuesta del país.

Entre las medidas mencionó el fortalecimiento del tejido empresarial, la ampliación de la participación del capital privado nacional y extranjero, la modernización del sistema bancario, una mayor coherencia entre las políticas cambiarias, tributarias, crediticias y de precios, así como nuevas facilidades para la inversión extranjera. En el ámbito social, destacó la preservación de las conquistas alcanzadas y el principio de que nadie quede desamparado.

Lazo también reconoció el respaldo de Vietnam a Cuba, en particular las donaciones de transformadores que han contribuido a aliviar la situación del sistema eléctrico y el proyecto de un sistema fotovoltaico de 80 megawatts con acumulación en la provincia de Mayabeque.

Agradeció el acompañamiento vietnamita en los organismos parlamentarios internacionales y su apoyo a la condena del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como al rechazo de la inclusión de Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.

Por su parte, en un mensaje enviado al Comité, Tran Thanh Man, presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, ratificó la solidaridad invariable de su país con Cuba y la voluntad de preservar y desarrollar una relación especial que calificó de ejemplar y valiosa para la solidaridad internacional.

En sus palabras, manifestó que Vietnam mantiene su compromiso de acompañar a la nación caribeña ante las dificultades que enfrenta y expresó su confianza en que el pueblo cubano superará los desafíos y alcanzará nuevas victorias en la construcción y defensa de la Patria.

El dirigente vietnamita reconoció los esfuerzos de Cuba en la actualización de su modelo económico y social. En particular, valoró la implementación de las 176 medidas de transformación, de las cuales la mayoría ya cuenta con respaldo jurídico, encaminadas a eliminar obstáculos, mejorar los mecanismos de gestión e impulsar la producción nacional hacia un desarrollo autónomo y sostenible.

Al referirse a las perspectivas de la cooperación bilateral, destacó la importancia de continuar ampliando los intercambios de alto nivel y promover los vínculos económicos, comerciales y de inversión, especialmente en sectores como la agricultura, la energía, la salud y la biotecnología, con el propósito de traducir la tradicional amistad entre ambos pueblos en resultados concretos y beneficios para sus respectivas poblaciones.

En ese sentido, concedió especial importancia al papel de los parlamentos en el acompañamiento a los gobiernos, el perfeccionamiento de los marcos jurídicos y el seguimiento a los acuerdos alcanzados. Consideró que la cooperación entre ambas asambleas ha ganado profundidad y solidez, y llamó a aprovechar esta tercera sesión para avanzar hacia una nueva etapa de trabajo.

«Espero que esta tercera sesión logre un cambio decidido de los niveles superiores hacia la acción, del entendimiento hacia la coordinación en la implementación de los compromisos», expresó.

Abogó por fortalecer la función de los órganos legislativos en la creación de condiciones favorables para los proyectos de cooperación prioritarios, el seguimiento de los resultados de los encuentros de alto nivel y el intercambio de experiencias en materia de elaboración y perfeccionamiento de las leyes, con particular atención a la eliminación de obstáculos institucionales y la renovación de los enfoques legislativos.

Como parte de ese propósito, informó que la Asamblea Nacional de Vietnam designó a seis diputados –encabezados por el Mayor General Nguyen Quoc Hung, vicepresidente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam y vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Cuba– vinculados a la elaboración de políticas y normas jurídicas en áreas como economía, finanzas, presupuesto, agricultura y transición energética para participar en las sesiones de trabajo en La Habana.

El iii Comité de Cooperación Interparlamentaria da continuidad a los encuentros anteriores y constituye un espacio para evaluar los avances de la relación entre ambas asambleas, intercambiar experiencias legislativas y fortalecer los mecanismos de cooperación.

En ese contexto, Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, destacó que las sesiones de trabajo y las visitas realizadas previamente al municipio de Los Palacios y a la Zona Especial de Desarrollo Mariel contribuyen a consolidar los vínculos entre los órganos legislativos y a compartir experiencias sobre los modelos socioeconómicos de ambos países.

Recordó, además, que fue Tran Dai Quang, quien fuera presidente de Vietnam, «el último visitante extranjero en reunirse con nuestro Comandante en Jefe antes de su partida física», y fue la delegación vietnamita la primera en arribar a La Habana para participar en las honras fúnebres del líder de la Revolución Cubana.

«Nuestros partidos, gobiernos, parlamentos y pueblos marchan y marcharán juntos por el camino de la victoria», afirmó al referirse a la cercanía histórica de Vietnam con Cuba, su acompañamiento en momentos decisivos y su presencia solidaria en los foros internacionales.

La sesión se desarrolla en el año del aniversario 66 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam, una relación que ambas partes ratificaron como expresión de amistad, solidaridad y compromiso con el desarrollo de sus pueblos. (Wennys Diaz Ballaga)