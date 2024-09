Casi 600 parlamentarios de 73 países llaman a los Estados Unidos a retirar a Cuba de la lista de «Estados patrocinadores del terrorismo»

En la carta, publicada hoy, viernes 20 de septiembre, los legisladores llaman a sus respectivos gobiernos a «tomar medidas inmediatas para abogar por la eliminación (de la Casi 600 parlamentarios de 73 países de todo el mundo escribieron una carta conjunta, coordinada y publicada por la Internacional Progresista (IP), en la que condenan la designación de Cuba por los Estados Unidos como «Estado patrocinador del terrorismo» por considerarla «cínica, cruel y una clara violación del derecho internacional». En la carta, publicada hoy, viernes 20 de septiembre, los legisladores llaman a sus respectivos gobiernos a «tomar medidas inmediatas para abogar por la eliminación [de la designación]».

La designación de Estado patrocinador del terrorismo por parte de Estados Unidos, retirada en 2015 tras una exhaustiva evaluación de la Administración Obama, se volvió a aplicar a Cuba en los últimos días de la presidencia de Trump en 2021. Los países incluidos en la lista de los Estados Unidos se enfrentan a sanciones extremas que dificultan el acceso a medicamentos y alimentos. Los otros tres países con la designación del gobierno de los Estados Unidos son Siria, desde 1979, Irán, desde 1984 y Corea del Norte, desde 2017. El presidente Joe Biden no ha retirado la designación, a pesar de haber prometido la vuelta a la política de la era Obama.

Los firmantes, reunidos por la Internacional Progresista, abogan por «la urgencia de retirar a Cuba de la lista de «Estados patrocinadores del terrorismo» en nombre de la dignidad, la decencia y la integridad de la Carta de la ONU». Señalan que, según expertos de las Naciones Unidas, la designación ha debilitado «los derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos económicos y sociales, el derecho a la vida y el derecho al desarrollo».

Entre los firmantes más destacados se encuentran el ex presidente del Partido de los Trabajadores belga Peter Mertens, la diputada brasileña Célia Xakriabá, la diputada canadiense y miembro del Consejo de la IP Niki Ashton, la senadora colombiana y miembro del Consejo de la IP Clara López Obregón, el ex secretario general del Partido Progresista del Pueblo Trabajador (AKEL) de Chipre Andros Kyprianou, la diputada ecuatoriana Jahiren Noriega, el diputado francés Arnaud Le Gall, el líder del partido alemán Die Linke Martin Schirdewan, el diputado ghanés Samuel Okudzeto Ablakwa, el secretario general del Partido Comunista de Grecia (KKE) Dimitris Koutsoumpas, el ex presidente de Guyana Donald Ramotar, el vicepresidente primero del Congreso Nacional de Honduras Hugo Noé Pino, el diputado indio John Brittas, el líder del Partido Nacional del Pueblo de Jamaica Mark Golding, el diputado malasio Wong Chen, la secretaria general del partido mexicano Morena Citlalli Hernández, el diputado senegalés Guy Marius Sagna, el líder del Movimiento de los Socialistas de Serbia Bojan Torbica, el líder de la oposición de Seychelles Sebastian Pillay, el diputado español y miembro del Consejo de la IP Gerardo Pisarello, la líder del partido español Podemos Ione Belarra, el líder del Frente de Libertad Nacional de Sri Lanka Wimal Weerawansa, el Presidente del Partido Democrático de los Pueblos de Turquía y miembro del Consejo de la IP Ertuğrul Kürkcü, el ex líder del Partido Laborista del Reino Unido y miembro del Consejo de la IP Jeremy Corbyn.

Los firmantes argumentan que la designación «es cruel porque está diseñada para maximizar el sufrimiento del pueblo de Cuba, ahogando su economía, desplazando a sus familias e incluso restringiendo el flujo de ayuda humanitaria».

En mayo de 2024, el Departamento de Estado estadounidense retiró finalmente a Cuba de la lista de Estados que «no cooperan plenamente» con los Estados Unidos en la lucha antiterrorista. Sin embargo, la carta sostiene que «esto no es suficiente», ya que «Cuba sigue sufriendo como consecuencia de su exclusión cínica, cruel e ilegal de la economía internacional.»

La carta, coordinada por la Internacional Progresista, llega después de que 35 ex jefes de Estado y de gobierno escribieran a Joe Biden pidiéndole que retirara a Cuba de la lista al entrar en sus últimos meses de mandato.

Texto completo de la carta

Nosotros, parlamentarios de todo el mundo abajo firmantes, condenamos la designación de Cuba como «estado patrocinador del terrorismo» y hacemos un llamado a nuestros respectivos gobiernos para que tomen medidas inmediatas para abogar por su eliminación

La designación de Cuba como «Estado patrocinador del terrorismo» por parte de los Estados Unidos es cínica, cruel y una clara violación del derecho internacional.

La designación, retirada en 2015 tras una evaluación exhaustiva por parte de la administración Obama, se volvió a aplicar a Cuba en los últimos días de la presidencia de Trump como acto final de su campaña de guerra económica contra la isla.

Como candidato, Joe Biden prometió restaurar la relación diplomática fomentada por su predecesor demócrata. Pero como presidente, Biden renegó, incluso después de que el gobierno colombiano retirara los cargos de extradición contra miembros de su Ejército de Liberación Nacional (ELN): la justificación original para que Trump volviera a aplicar la designación de «Estado patrocinador».

La designación es por lo tanto cínica, porque Cuba, lejos de patrocinar el terrorismo, ha servido de intermediario clave en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano, el ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las actuales conversaciones marcan una década desde que Cuba convocó a los Estados miembros de la CELAC para declarar la región Zona de Paz, «basada en el respeto a los principios y normas del Derecho Internacional».

La designación es cruel porque está diseñada para maximizar el sufrimiento del pueblo de Cuba, ahogando su economía, desplazando a sus familias e incluso restringiendo el flujo de ayuda humanitaria. Según expertos de Naciones Unidas, la designación ha debilitado «los derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos económicos y sociales, el derecho a la vida y el derecho al desarrollo».

Por último, la designación es ilegal porque debilita «el principio de igualdad soberana de los Estados, la prohibición de intervenir en los asuntos internos de los Estados y el principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales», según expertos jurídicos de la ONU. Las sanciones extremas y extraterritoriales desencadenadas por la designación suponen, por tanto, una clara violación del derecho internacional.

En mayo de 2024, el Departamento de Estado estadounidense retiró finalmente a Cuba de la lista de Estados que «no cooperan plenamente» con los Estados Unidos en la lucha antiterrorista. Pero esto no es suficiente. Cuba sigue sufriendo como consecuencia de su exclusión cínica, cruel e ilegal de la economía internacional.

Con esta carta subrayamos la urgencia de retirar a Cuba de la lista de «Estados patrocinadores del terrorismo» en nombre de la dignidad, la decencia y la integridad de la Carta de la ONU, y pedimos a nuestros gobiernos que utilicen todos los medios diplomáticos para reparar esta grave injusticia.(Cubaminrex)