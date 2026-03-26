China reitera respaldo a Cuba y denuncia sanciones de EEUU

El portavoz de la cancillería Lin Jian recordó que Washington recurre a este asedio contra Cuba durante más de 60 años, lo cual ha causado un profundo sufrimiento al pueblo del país.

«China apoya resueltamente a Cuba en la búsqueda de un camino de desarrollo acorde con sus condiciones nacionales, así como en la defensa de su soberanía y seguridad, y en su resistencia frente a la interferencia externa», apuntó.

El vocero reiteró el llamamiento a los Estados Unidos a levantar de inmediato su bloqueo y sanciones y a «cesar cualquier presión ejercida sobre Cuba bajo cualquier pretexto, este es también el clamor abrumador de la comunidad internacional».

China declaró en varias ocasiones que continuará con su «apoyo y asistencia» ante las repetidas amenazas de Estados Unidos, y condenó las presiones de Washington que «comprometen la paz y la estabilidad regionales».

Recientemente el embajador chino en Cuba, Hua Xin, denunció el impacto del bloqueo de Estados Unidos y reafirmó el respaldo de su país ante la actual intensificación de esa política.

El diplomático subrayó que Beijing continuará su apoyo en la defensa de la soberanía y seguridad nacionales, al tiempo que fortalecerá aún más la cooperación en sectores clave como la energía y la alimentación.

Entre los proyectos en marcha mencionó la sincronización a la red nacional de parques solares donados por China, la implementación de sistemas de energía solar en viviendas aisladas y centros sociales y la entrega de asistencia alimentaria, incluido el envío de miles de toneladas de arroz. (arc/idm)