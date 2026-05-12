Presidenta de México anuncia otro envío de ayuda material a Cuba

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. De hecho, el día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba”, afirmó la jefa del Ejecutivo.

En respuesta a una pregunta sobre el tema, la mandataria apuntó en su habitual encuentro con medios de comunicación que su país cree en la autodeterminación de los pueblos, lo cual está reflejado en la propia Constitución de México.

“Nunca hemos estado de acuerdo –desde el primer momento, en 1962, cuando se planteó el bloqueo- con el bloqueo a Cuba. Entonces, nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita”, sostuvo la dignataria.

Hace más de seis décadas, Estados Unidos aplica contra la isla un bloqueo económico, comercial y financiero, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano, Donald Trump, que derivó en un cerco energético.

Ante esta situación, en México surgieron iniciativas en respaldo a la mayor de las Antillas, tanto desde el Gobierno –que envió cargamentos de ayuda-, como desde el Legislativo, las administraciones locales, movimientos y organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos.

El 1 de mayo el republicano anunció más medidas coercitivas contra la isla, declaró su intención de tomar el control de la nación antillana “casi de inmediato” y dijo que, tras la guerra en Irán, tal vez envíe el portaviones USS Abraham Lincoln a unas 100 yardas (91,44 metros) de la costa.

Las amenazas de Trump desataron el rechazo y la denuncia desde sectores populares, gobiernos y políticos del mundo.(mem/las)