Felicita Raúl a To Lam por su elección como Presidente de Vietnam

El General de Ejército Raúl Castro Ruz envió felicitaciones al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, tras haber sido elegido esta semana, por la Asamblea Nacional, como Presidente de la República, en una votación que reflejó el apoyo total de los 495 diputados presentes.

Se trata esta elección, aseguró en su mensaje el líder al frente de la Revolución Cubana, de un «justo reconocimiento a su inquebrantable lealtad revolucionaria y a la probada capacidad para continuar guiando a la heroica nación vietnamita en la construcción del socialismo». Así lo informó por medio de X, el embajador de la Isla en esa hermana nación, Rogelio Polanco Fuentes.

To Lam, quien ha reafirmado los lazos partidistas que unen a Cuba y a su país, es profesor de Ciencias de la Seguridad y doctor en Derecho. Ha sido miembro del Comité Central del Partido en los mandatos XI al XIV, y del Buró Político en los mandatos del XII al XIV.

Entre los cargos que ha desempeñado destacan la presidencia del país y la titularidad del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en 2024, la secretaría de la Comisión Militar Central desde agosto de ese año, y la jefatura del Comité Central para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, el Despilfarro y otros fenómenos negativos. También ha sido diputado en las legislaturas XIV, XV y XVI. (Redacción Internacional)