Partió hacia Cuba desde Italia nuevo Convoy Europeo de Solidaridad

Una nota divulgada por la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (Aicec), entidad que participó en la organización de esta iniciativa, señala que los participantes en esta nueva misión de apoyo a la nación caribeña, ante las presiones y amenazas de Estados Unidos, partieron la víspera desde Roma y Milán.

A ese grupo se unirán en La Habana participantes en esta delegación procedentes de España, quienes llegarán en un vuelo desde Madrid, y como primera actividad, tras el recibimiento en el Aeropuerto Internacional José Martí, se les dará la bienvenida este miércoles en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Los integrantes de esta delegación llevan a la isla medicinas y equipos de diagnóstico, respiradores, desfibriladores y otros medios e insumos destinados a hospitales y comunidades de varias provincias de la región oriental afectadas por el huracán Melissa que asoló ese país a fines de 2025.

Una contribución significativa proviene de la Federación de Trabajadores de la Agroindustria de Italia, quienes donaron alimentos, así como sistemas de paneles solares para reforzar el suministro energético de los centros de salud, apunta un reporte publicado en el sitio digital del diario La Repubblica.

Este segundo convoy, enmarcado en la campaña “Dejen a Cuba respirar” da continuidad al que viajó a esa nación a mediados de marzo, el cual contó con unos 120 delegados de 19 países europeos, y en esta ocasión se incluye, como parte de los aportes al pueblo cubano, material deportivo destinado a escuelas, señala el texto.

Se prevé, según los organizadores, que los integrantes de este nuevo proyecto que se desarrolla bajo la consigna “Cuba no está sola”, permanezcan 10 días en ese país, donde tras la bienvenida, en la sede de ICAP, desarrollarán en La Habana diversas actividades.

El 23 de abril, indica el programa, partirán vía aérea hacia Santiago de Cuba, para llevar insumos a centros de salud de diversas comunidades de esa provincia oriental, así como de Granma y Guantánamo, que recorrerán hasta el 29 de abril, cuando regresarán en tren a la capital cubana, para participar en los actos por el Primero de Mayo.

En la convocatoria a este segundo convoy se señaló que “el bloqueo imperialista que Estados Unidos ha impuesto a Cuba durante más de 60 años se ha intensificado aún más tras las medidas adoptadas en enero por la administración Trump”.

Se enfatiza en ese llamado que el propósito de esta nueva iniciativa solidaria, es “romper el bloqueo estadounidense y devolver, al menos en parte, la solidaridad que Cuba siempre ha ofrecido al mundo, demostrando aún hoy que es una alternativa necesaria a un sistema global marcado por la barbarie”, agrega la fuente. (oda/ort)