Cuba vuelve a la ONU este viernes 10 de julio

Continúa el Debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el punto 38, «Necesidad de poner fin al Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba».

Nuestro tema debe reanudarse posterior a las 11:00 a. m. El debate podrá seguirse en vivo a través del webcast de Naciones Unidas. Desde las plataformas de comunicación digital de Cubaminrex estaremos brindando información en tiempo real.

El respaldo mayoritario a Cuba de la comunidad internacional se hará sentir una vez más con la denuncia de los Estados miembros a las graves consecuencias humanitarias impuestas al pueblo cubano por el recrudecido bloqueo económico, cerco energético y la hostilidad política acumulada de EE. UU. contra nuestra nación, incluyendo la amenaza de agresion militar contra Cuba.