Cuba vuelve a la ONU este viernes 10 de julio

El debate bajo el punto 38, «Necesidad de poner fin al Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba», debe reanudarse después de las 11: 00 de la mañana.

Compartir

Twitter Facebook
Cuba en el plenario de la Asamblea General de la ONU.
(Foto: Tomada de Internet)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba
38
09 Julio 2026

Continúa el Debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el punto 38, «Necesidad de poner fin al Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba».

Nuestro tema debe reanudarse posterior a las 11:00 a. m. El debate podrá seguirse en vivo a través del webcast de Naciones Unidas. Desde las plataformas de comunicación digital de Cubaminrex estaremos brindando información en tiempo real.

El respaldo mayoritario a Cuba de la comunidad internacional se hará sentir una vez más con la denuncia de los Estados miembros a las graves consecuencias humanitarias impuestas al pueblo cubano por el recrudecido bloqueo económico, cerco energético y la hostilidad política acumulada de EE. UU. contra nuestra nación, incluyendo la amenaza de agresion militar contra Cuba.

Comentar