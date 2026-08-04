El compromiso de los pueblos con Cuba

Atamak Alves Píres Filho vivió lo incómodo de dormir en apagón y bajo el asalto de los mosquitos. El calor persistente y la ausencia de conectividad han permeado sus primeras horas en la Isla. Fue recibido por una caída parcial y luego otra total del Sistema Eléctrico Nacional.

El representante del Comité Pernambucano de Solidaridad con Cuba comparte, desde el Campamento Internacional Julio Antonio Mella del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en Caimito, Artemisa, la realidad de un asedio de más de seis décadas.

Ya vio las calles de La Habana, donde los desechos se acumulan ante las complejidades que entraña su recogida por la carencia de combustible. En el policlínico docente Flores Betancourt supo de las maniobras de los especialistas cubanos de la Salud para mantener la vitalidad de los servicios.

Allí se ha instalado un módulo fotovoltaico que contribuye a mejorar la capacidad de respuesta de la institución, a la vez que garantiza la continuidad de las actividades esenciales.

«Siempre se ha recibido a los pacientes con la mayor profesionalidad» –asegura Yohana Prieto Travieso, jefa del servicio de Enfermería en el centro–, no obstante, prescindir de los monitores, de los equipos para realizar ultrasonidos, dificulta la calidad en la atención y supone una barrera a la hora de dictar diagnósticos más precisos, explicó.

Con la llegada de los paneles, fruto del esfuerzo de la brigada puertorriqueña de solidaridad Juan Rius Rivera y la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas, insiste la enfermera, la vida cambió en el Policlínico.

Se trata de una institución de relevancia dentro del sistema de Salud municipal, pues desde sus consultas y servicios se brinda atención integral, preventiva, curativa y de rehabilitación, además de programas de promoción, atención materno-infantil y seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas. Sin el imprescindible fluido eléctrico resulta casi imposible acometer, incluso, las más básicas acciones.

***

Este lunes, además, el Flores Betancourt recibió un donativo de medicamentos y materiales de manos de brigadas solidarias de unos nueve países, que han llegado a la Isla para ofrecer su ayuda y participar en el Primer Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro.

José Antonio Morales Ríos, miembro del Comité de Solidaridad de la brigada Juan Rius Rivera, contó al respecto: «trajimos algunos insumos que, aunque modestos, representan el compromiso con el pueblo cubano, su Revolución y sus dirigentes», aseguró.

«Que sepan –manifestó– que se trata de la responsabilidad de los pueblos, en su representación comunitaria, con la nación caribeña y contra el bloqueo que la agrede, por lo que no es difícil que ese apoyo se revierta en este tipo de solidaridad», insistió.

Las oscuridades del bloqueo se posan también, con su fatalidad, sobre las familias que requieren atención especializada para algunos de sus miembros, dependientes de equipos que demandan electricidad para su funcionamiento. Es por ello que, gracias a este grupo de amigos, próximamente serán instalados módulos fotovoltaicos en algunos hogares con ese tipo de necesidades de asistencia en Caimito.

Así lo explicó el Héroe de la República y presidente del ICAP, Fernando González Llort, quien apuntó que, además, trajeron donaciones para el Hospital Clínico Quirúrgico 10 de octubre. «El 31 contingente de la Brigada Latinoamericana y Caribeña que llega a nuestro país con más de un centenar de integrantes, se niega a someterse a las presiones del gobierno de EE. UU. que pretende castigar y atemorizar a la solidaridad con Cuba», resaltó González Llort.

Atamak Alves Píres Filho no calculó, en la fiesta para la recolección de donativos en Pernambuco, el pasado 26 de julio, cuánto representa cada pequeño aporte, individual y colectivo, que él y sus compañeros han cargado, dejando atrás sus propios equipajes, para rebosar de solidaridad sus maletas. En esta visita lo pudo palpar. ( Laura Mercedes Giráldez)