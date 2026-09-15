Cuba no está sola en su lucha frente al genocidio del Gobierno de EE. UU.

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció este martes, por medio de la red social X, los actos y eventos de solidaridad con Cuba desarrollados en varias ciudades de Europa durante el pasado fin de semana.

«Manifestaciones contra el bloqueo de EE. UU. en Bilbao; la vigilia “No War on Cuba” en Berlín; los encuentros y expresiones de solidaridad en la Fête de l'Humanité en Francia, y en ManiFiesta en Ooestende, Bélgica, evidencian que Cuba no está sola en su lucha frente al castigo colectivo y el genocidio silencioso que ejecuta el Gobierno de EE. UU. contra nuestro pueblo», expresó.

Además, el Canciller aseguró que esas acciones «constituyen nuevas muestras del amplio rechazo internacional a la política de asfixia económica estadounidense, impuesta a través del cerco energético, el recrudecimiento del bloqueo y las sanciones secundarias». (Redacción Internacional)