Cuba no está sola en su lucha frente al genocidio del Gobierno de EE. UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció los actos y eventos de solidaridad con Cuba desarrollados en varias ciudades de Europa durante el pasado fin de semana.

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Acto de solidaridad con Cuba en ciudad de Europa.
Estas manifestaciones constituyen nuevas muestras del amplio rechazo internacional a la política de asfixia económica del Gobierno estadounidense contra Cuba. (Foto: Cuenta en X de Bruno Rodríguez)
Tomado de la edición digital del periódico Granma
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16 Septiembre 2026

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció este martes, por medio de la red social X, los actos y eventos de solidaridad con Cuba desarrollados en varias ciudades de Europa durante el pasado fin de semana.

«Manifestaciones contra el bloqueo de EE. UU. en Bilbao; la vigilia “No War on Cuba” en Berlín; los encuentros y expresiones de solidaridad en la Fête de l'Humanité en Francia, y en ManiFiesta en Ooestende, Bélgica, evidencian que Cuba no está sola en su lucha frente al castigo colectivo y el genocidio silencioso que ejecuta el Gobierno de EE. UU. contra nuestro pueblo», expresó.

Además, el Canciller aseguró que esas acciones «constituyen nuevas muestras del amplio rechazo internacional a la política de asfixia económica estadounidense, impuesta a través del cerco energético, el recrudecimiento del bloqueo y las sanciones secundarias». (Redacción Internacional)

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