Nueva caravana solidaria y antibloqueo EEUU partirá a Cuba de Italia

Según se informó en conferencia de prensa en la sede de la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) en Roma, la iniciativa es promovida por las organizaciones ARCI, CGIL, Anaic, Nexus, ANPI, ARCS, AOI y la Red Paz y Desarme, en colaboración con el Partido Demócrata, el Movimiento Cinco Estrellas y la Alianza Verdes e Izquierda.

Integrantes de la caravana intervinieron en el encuentro, donde el embajador de Cuba en Italia Jorge Luis Cepero, se refirió a la importancia de la iniciativa, el impacto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos contra la isla y a la capacidad de resiliencia del pueblo cubano.

La amplia delegación que visitará la nación antillana hasta el 30 de septiembre la integran representantes de asociaciones, sindicatos, parlamentarios, dirigentes locales y periodistas.

Entre sus reclamos, instan al Gobierno italiano y a la jefatura de la Unión Europea a utilizar los instrumentos diplomáticos y políticos a su alcance para fomentar el diálogo y ayudar a eliminar los obstáculos que impiden a la población cubana acceder a bienes esenciales y asistencia humanitaria.

Otro de los objetivos es visibilizar ante esas autoridades la situación en Cuba provocada por el cerco energético que imposibilita la llegada de combustibles a la isla.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, Marco Papacci, la misión denuncia el bloqueo económico, comercial y financiero unilateral impuesto por Estados Unidos a Cuba, en violación del derecho internacional, que lleva vigente más de sesenta años y se ha endurecido progresivamente.

De igual forma rechaza las recientes medidas coercitivas de Washington, las cuales exacerban una situación ya crítica, dificultando la adquisición de suministros, el acceso a los mercados y a los sistemas financieros internacionales, así como el transporte de bienes esenciales y ayuda humanitaria, dijo.

Es inaceptable que el acceso a alimentos, medicinas, combustible, energía y ayuda humanitaria se convierta en una herramienta de presión política, consideran los organizadores de la caravana.

«El pueblo cubano debe poder decidir su propio futuro con plena autonomía y respeto a su derecho a la autodeterminación», subrayó Papacci.

La delegación entregará a institucionales cubanas medicamentos, útiles escolares y paneles solares gracias a la solidaridad de miles de personas y a la campaña Energía para la Vida, que ya ha financiado numerosas instalaciones de paneles solares en centros de salud públicos, culturales y educativos de La Habana y en el oriente del país, beneficiando a más de 800 mil personas, explicó.

El líder de la ANAIC subrayó que llevar medicamentos y energía a Cuba significa abrir canales concretos de solidaridad y cooperación, y contribuir a romper el bloqueo y el aislamiento que este genera, proporcionando bienes y servicios esenciales donde se necesitan.

La misión incluye reuniones con funcionarios de agencias y programas de Naciones Unidas en Cuba, representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del gobierno de la isla, además de intercambios con la sociedad civil, organizaciones sociales y sindicales e instituciones culturales.

Visitarán hospitales, escuelas y empresas para conocer de primera mano el impacto del recrudecimiento del bloqueo en la población y el funcionamiento de los servicios públicos.

También se prevén encuentros con la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres de Cuba y los Comité de Defensa de la Revolución, así como con organizaciones culturales, entre ellas la Uneac y la Asociación Hermanos Saiz. (mem/mml)