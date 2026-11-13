Canciller cubano concluye visita a China con énfasis en cooperación

Durante su estancia, el ministro de Relaciones Exteriores, en calidad de enviado especial del Partido Comunista y el gobierno cubanos, sostuvo encuentros con su homólogo chino, Wang Yi, y con Wang Huning, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

En el diálogo con Wang Yi, Rodríguez calificó de excelentes las relaciones entre ambos países y afirmó que avanzan por un camino de desarrollo en beneficio de sus pueblos.

El jefe de la diplomacia cubana destacó las coincidencias de La Habana y Beijing en numerosos asuntos internacionales y reconoció el papel de China en la defensa de la paz, el multilateralismo y la construcción de un orden internacional más democrático.

Asimismo, consideró a China una referencia para la construcción socialista en Cuba y las transformaciones de su modelo económico y social, al tiempo que reafirmó el compromiso de la isla con el principio de una sola China.

El canciller agradeció especialmente el apoyo de Beijing a la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, cuyo impacto se ha recrudecido durante los últimos meses.

Por su parte, Wang Yi aseguró que China mantendrá su respaldo a Cuba en la defensa de su soberanía y sus derechos legítimos, así como frente a las medidas coercitivas y las injerencias externas, independientemente de la evolución del escenario internacional.

El ministro chino también manifestó la disposición de su país a profundizar la comunicación y coordinación con La Habana en los asuntos multilaterales, fortalecer el apoyo mutuo y promover la unidad del Sur Global.

En un encuentro separado, Wang Huning ratificó el respaldo de Beijing a Cuba frente al bloqueo y las sanciones estadounidenses, y agradeció el apoyo de la isla en los asuntos de interés fundamental para China.

El dirigente destacó que los intercambios de alto nivel han impulsado los vínculos bilaterales y reiteró la voluntad de su país de mantener una política de amistad a largo plazo con Cuba.

Como parte de su agenda, Rodríguez también se reunió con Chen Xiaodong, presidente de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Cidca), ocasión en la que trasladó la voluntad de continuar profundizando los vínculos económico-comerciales, las inversiones y la cooperación.

El titular de Exteriores cubano sostuvo además un encuentro con los trabajadores de la Embajada de Cuba en China, durante el cual se examinaron los resultados y desafíos de la misión diplomática en el actual contexto internacional.

Como parte de la agenda, Cuba y China exploraron nuevas oportunidades para ampliar sus relaciones económico-comerciales durante un foro de comercio e inversión celebrado en esta capital, con la participación de Rodríguez, del vice primer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, autoridades y representantes empresariales de ambas naciones.

El presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, Ren Hongbin, destacó el potencial de la cooperación económica bilateral y la disposición de las empresas de su país a ampliar sus vínculos con Cuba.

Por su parte, Pérez-Oliva Fraga explicó las transformaciones económicas que desarrolla la isla y las 176 medidas aprobadas para avanzar en ese proceso.

El vice primer ministro señaló que esos cambios tienen lugar en medio de una transición energética acelerada y denunció los efectos del bloqueo estadounidense, la persecución financiera y el cerco energético contra Cuba.

Rodríguez continúa su gira en Asia con una visita oficial a Vietnam. (rc/idm)