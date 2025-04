Los Sueños Olímpicos de Duanys Hernández

Desde Villa Clara hasta La Habana, la vida de Duanys Hernández Torres es un ejemplo de cómo la pasión y la perseverancia pueden convertir los sueños en realidad. Este periodista, conocido por su carisma y talento, trabaja actualmente en Cubavisión Internacional, donde ha dejado una huella imborrable en el periodismo deportivo del país. Recientemente, durante la Jornada de la Prensa Cubana, fue galardonado con el Premio al Mejor Trabajo Periodístico por su excepcional labor en el proyecto “Sueño Olímpico”, una obra que marcó historia para el periodismo en Cuba.

Su entrada al mundo del periodismo comenzó de manera inesperada. Cuando no aprobó la prueba de aptitud para estudiar la carrera directamente, decidió no rendirse. «Llegué a la filología precisamente por el periodismo», recuerda con una sonrisa. «Cuando me dijeron que desde la filología podía acceder al periodismo, no lo dudé. No conocía esta especialidad, pero estudié Letras, y fue lo mejor que me pudo pasar. Me aportó un bagaje cultural y un nivel de profundización en diferentes ramas que agradezco muchísimo».

Antes de dedicarse de lleno a su gran pasión, encontró en la enseñanza una experiencia tan enriquecedora como inolvidable. Durante ocho años, impartió Historia en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, donde compartió conocimientos con estudiantes de diversas disciplinas. «Había sido concursante de Historia en la vocacional Che Guevara y alumno ayudante durante mi etapa universitaria. Por eso, enseñar Historia fue una etapa que atesoro profundamente».

En 2018, el destino lo llevó a La Habana, un cambio que marcaría el inicio de nuevas oportunidades. Comenzó a trabajar en la revista Jit, especializado en temas deportivos, donde cubrió el béisbol y el sóftbol. «Esa etapa fue una gran escuela. Escribir diariamente, seguir cada detalle de lo que ocurría con nuestro deporte nacional, me enseñó disciplina y rigor. Fue un aprendizaje que me marcó».

Sin embargo, sus primeros pasos en el periodismo deportivo habían comenzado años antes, casi por casualidad. Durante su quinto año de carrera universitaria, un casting lo llevó a integrarse al programa Justo a las 12 de Telecubanacán. «Orlando Morales Silverio, el director, confió en mí sin tener experiencia previa, y eso cambió mi vida», cuenta emocionado. Durante una década en el canal, no solo se desempeñó como presentador, sino también como reportero, conductor y asesor. «Telecubanacán fue mi gran escuela. Aprendí todo sobre el periodismo deportivo, desde trabajar frente a cámaras hasta conectar con la audiencia».

En 2019, una nueva etapa profesional comenzó con su ingreso a Cubavisión Internacional. Este canal se convirtió en su segundo hogar, ofreciéndole la oportunidad de explorar diferentes facetas del periodismo. «Aquí he podido incursionar en temas más allá del deporte, realizar trabajos innovadores y fortalecer mi realización profesional», señala.

(Foto: Tomada del perfil de Facebook del periodista)

El proyecto Sueño Olímpico es, sin duda, uno de los logros más significativos en su carrera. Durante los Juegos Olímpicos de París, lideró un equipo que por primera vez en la historia del periodismo cubano logró transmitir un programa diario desde el mismo escenario de competencia, gracias a patrocinios. «Fue un privilegio histórico y un esfuerzo colectivo que recordaré siempre. Haber recibido el Premio José González Barros al Mejor Trabajo en Televisión por este proyecto es algo que comparto con todo mi equipo. No hay mejor recompensa que ver el impacto de lo que hicimos».

Hoy, Duanys refleja la humildad de quienes saben que el éxito no llega sin esfuerzo. Para él, la clave es clara: «La pasión y la disciplina son esenciales. Si amas lo que haces, cada reto se convierte en una oportunidad para crecer. Nunca dejen de soñar».