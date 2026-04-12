Veinte años sí es algo

A Carlos Gardel y Alfredo Le Pera les pareció que 20 años no eran nada, pero tratándose del ajedrez villaclareño, sí resulta prolongado este lapso en que ninguna villaclareña pudo representar a Cuba en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez.

Jennifer, la última villaclareña que representó al país en una cita de esta envergadura. (Foto: Tomada de Internet)

La última en participar había sido la santaclareña Jennifer Pérez Rodríguez, quiein con solo 18 años dividió el punto en la ronda del adiós para llegar a nueve rayitas y escalar el trono en el campeonato nacional celebrado en Caibarién en 2006, para ganarse un espacio en la formación antillana a la 37 justa efectuada en Turín, Italia.

Asela fue la primera. (Foto:Ecured)

Las mujeres de la mayor isla del Caribe se alojaron en la decimosexta plaza en una tabla de posiciones gobernada por Ucrania, Rusia y China. En aquel equipo estuvieron también las Grandes Maestras Sulennis Peña Vega, Yaniet Marrero López y la experimentada Maritza Arribas Robaina.

Desde entonces, ninguna trebejista de este territorio integró la representación cubana, impasse que debe romperse con la Maestra Internacional Roxangel Obregón García, quien forma parte de la nómina anunciada por las autoridades del juego ciencia en el país para la 46 Olimpiada Mundial de Ajedrez, con escenario en Samarkand, Uzbekistán, del 15 al 28 de septiembre de 2026.

Mairelys, representó a Cuba y España. (Foto: Ecured)

La primera villaclareña que participó en un certamen de este rango fie la desaparecida Maestra Internacional Asela de Armas, quien integró la selección que marcó el debut de Cuba en estas justas en 1984 y luego repitió en 1986, 1988 y 1990.

Seis años más tarde participó la camajuanense Mairelys Delgado Crespo, que acudió a las Olimpiadas de 1996, 1998 y 2000.

Aclaramos que en estos 20 años, tanto Jennifer y Mairelys volvieron a estas citas, pero representando a otros países; la primera asistió con Paraguay a la lid de 2014, mientras que Mairelys participó con España en las Olimpiadas de 2006 y 2008.