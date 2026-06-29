Copa del Mundo 2026: los primeros dieciseisavos de final en la historia de los Mundiales

La Copa Mundial de Fútbol 2026 entra en una fase inédita: por primera vez se disputarán dieciseisavos de final, con 32 selecciones clasificadas cuyo objetivo es seguir avanzando en el torneo. Los partidos se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio, ocupando sedes en México, Estados Unidos y Canadá.

Los 32 protagonistas clasificaron en dinámica de fase de grupos, pasando los dos primeros lugares y los ocho mejores terceros en la tabla de posiciones. Por continente, América se mantiene con México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina y Brasil. Europa continúa como la región de máxima representación con 13 selecciones: Alemania, Francia, España, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Croacia, Austria, Suiza, Noruega, Suecia, Bosnia y Herzegovina. Los países africanos dieron la sorpresa al clasificar Marruecos, Costa de Marfil, Ghana, Senegal, Argelia, Congo, Cabo Verde, Egipto y Sudáfrica. Por su parte, Asia/Oceanía siguen con Japón, Australia.

Los cruces comenzaron este 28 de junio, con el encuentro entre Sudáfrica y Canadá en Los Ángeles, Estados Unidos. En el primer partido de esta fase de eliminación directa, los canadienses se hicieron con la victoria gracias al gol Stefen Eustaquio al 90+2'. Ellos representa el avance de la sede mundialista hacia los octavos de final.

Este 29 junio, Alemania enfrenta a Paraguay en Boston, Países Bajos a Marruecos en Monterrey, y Brasil a Japón en Houston, Texas. El 30 junio Francia y Suecia miden fuerzas en Nueva Jersey, Costa de Marfil y Noruega en Dallas, y México vs.. Ecuador en el Distrito Federal de México.

Julio abre su primera jornada con el enfrentamiento entre Inglaterra y La República Federal del Congo en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos y Bosnia en Santa Clara, California, mientras Bélgica vs.. Senegal jugarán en Seattle. El día 2, Portugal y Croacia se verán las caras en Toronto, España vs. Austria en Los Ángeles, y Suiza vs. Argelia visitarán Vancouver.

El 3 julio, el vigente campeón Argentina disputará la eliminatoria ante Cabo Verde, equipo sorpresa del evento, en Miami. Australia vs. Egipto también compartirán sede con africanos y suramericanos. Colombia y Ghana miden líneas en Dallas.

Según especialistas y comentaristas deportivos, los encuentros de mayor impacto recaen en los duelos: México vs. Ecuador, Brasil vs. Japón, Francia vs. Suecia, Argentina vs. Cabo Verde, Portugal vs. Croacia, España vs. Austria y Bélgica vs. Senegal.

La ampliación a 48 equipos ha dado lugar a una mayor emoción desde etapas tempranas. Cada error puede costar la clasificación, y las selecciones anfitrionas (México, EE. UU. y Canadá) jugarán con la presión y el apoyo de su público. ¿Quiénes continuarán el camino?

Para la imagen se pueden utilizar imágenes del partido de Canadá vs. Sudáfrica, al ser el primer partido disputado en la fase. Canadá se convirtió en el primer equipo en clasificar a octavos de final.