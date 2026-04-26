Más Leopardos en la Liga Élite

Ya habíamos advertido que si no ocurrían algunos de esos cambios de última hora a los que nos ha ido acostumbrando nuestra pelota, solo José Carlos Quesada Darias y jardinero Osman Antonio Caruncho Pérez serían los peloteros villaclareños presentes en la venidera IV Liga Élite del Béisbol Cubano (LEBC), con fecha de inicio el próximo sábado 2 de mayo.

Pues ya empezaron los movimientos y la cuenta de Leopardos para el venidero certamen creció a cinco.

A los mencionados con anterioridad se sumaron tres nuevos llamados, pues el enmascarado Leonardo Montero Alfonso ha sido solicitado por los Cachorros de Holguín.

Por su parte, los Cazadores de Artemisa convocaron a los serpentineros Raidel Alfonso Martínez y Omar David Pérez López.