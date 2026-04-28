Marimón, nuevo Maestro Internacional villaclareño

La noticia trascendió hace varios días, Villa Clara cuenta con un nuevo Maestro Internacional tras la aprobación del mencionado pergamino a Jorge de Jesús Pérez Marimón por el Consejo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

También festeja el otorgamiento de Árbitro FIDE, el MF Marlon Javier La Villa, un trinitario que vive en nuestra principal urbe.

El momento me parece propicio para repasar la lista de los villaclareños que han alcanzado el título desde que el siempre bien recordado Guillermito García González se convirtiera en el primero en 1974.

Luego Guille se erigió también en el primogénito de los Grandes Maestros de la provincia, relación a la que se unieron posteriormente Jesús Nogueiras Santiago, Frank de La Paz Perdomo, Yuniesky Quesada Pérez, Aramis Álvarez Pedraza, Sandro Pozo Vera, Ermes Espinosa Veloz, Yasser Quesada Pérez, Elier Miranda Mesa y Arián González, quien completó su tercera y definitiva norma, radicado en España.

Con el título de Maestro Internacional quedaron –hasta donde sabemos- Ciro Ángel Fernández Bravo, José de Jesús Hernández, Ramón Huerta Sorís, Luis Sieiro González, Rodney Oscar Pérez García, Diasmany Otero Acosta, Alexey Fernández Cardoso, Orlen Ruiz Sánchez, Jerzy Jesús Pérez Leiva, Richard Alejandro García Matos y ahora a la relación se incorpora Marimón.

Del grupo, José de Jesús y Ciro, lamentablemente fallecieron; el nativo de Báez, Ramón Huerta radica desde hace varios años en México, donde se convirtió en un excelente entrenador al extremo de ser incluido en el Salón de la Fama de América en esa categoría y también en la nación azteca se encuentra Orlen Ruiz.

Por acá se mantienen moviendo piezas Rodney- capitán del equipo olímpico masculino- Alexey, Diasmany, Jerzy Jesús, Richard; mi amigo, el placeteño Sieiro, con buenos resultados en los certámenes de veteranos y, por supuesto, Marimón.

No he olvidado a Guillermo Estévez Morales, uno de los buenos trebejistas criollos de los años setenta y principios de los ochenta, quien intervino en dos Olimpiadas Mundiales, muchos lo relacionan con nuestra provincia, porque desarrolló gran parte de su carrera en Villa Clara, pero el hoy residente en el exterior es natural de Meneses, Sancti Spíritus.