Yamila Figueroa, el adiós de una de las mejores espadistas cubanas

De luto estuvo la esgrima cubana tras el deceso, el sábado 2 de mayo, de Yamila Figueroa Ruiz, una de las mejores exponentes de la espada en el país entre finales de los 80 y principios de los 90 del pasado siglo, junto a Taimí Chappé, Zuleydis Ortiz, Miraida García, Milagros Palma y Tamara Esteri.

Nacida el 11 de junio de 1962 en Camagüey, Figueroa vivió después en Camajuaní y Santa Clara, donde le sorprendió la muerte debido a un paro respiratorio.

La estelar espadachina resultó medallista de oro por equipos en unión de Diana Sánchez, Tamara Esteri, Ileana Duarte y Leyanis Sánchez, cuando las mujeres comenzaron a competir en esta especialidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santiago de los Caballeros, en 1986.

Cuatro años más tarde repitió el éxito colectivo en Ciudad de México 1990, porfía en la cual concluyó como subcampeona en la lid individual, al ceder ante su compatriota Taimí Chappé, quien se había coronado campeona mundial.

En Juegos Panamericanos se adueñó del metal plateado en Indianápolis 1987, tras sucumbir en la pugna por el cetro frente a Tamara Esteri y un cuatrienio después en la cita continental organizada en La Habana, en 1991, se colgó la medalla de plata como parte de la formación anfitriona que cedió ante la representación de Estados Unidos.

Participante en tres justas del planeta, en su expediente deportivo sobresalen también sus preseas áureas en el prestigioso certamen Espadas Doradas, donde doblegó a la francesa Brigitte Benon, reina individual del orbe en 1988 y por equipos en 1988 y 1991.

Luego de pasar al retiro en 1992, Yamila Figueroa laboró como entrenadora en Camagüey y Villa Clara.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de la otrora destacada esgrimista, la dirección del INDER en nuestro país envió condolencias a su familia en la red social Facebook: «Lamentamos el fallecimiento de Yamila Figueroa Ruiz, gloria de la esgrima cubana, cuyo legado seguirá inspirándonos. Compartimos el dolor de familiares, amigos y compañeros», señaló el mensaje del organismo deportivo.