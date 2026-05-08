Dayli Cooper bate récord nacional de 1500 metros

Dayli Cooper rompió el récord nacional de los 1500 metros planos, con un tiempo de 4:06.53, tres segundos menos que la marca anterior, impuesta en 2003 por Adriana Muñoz (4:09.57), en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, en el año 2003.

La camagüeyana planea abordar, a su vez, los 800 metros, prueba en la que fue semifinalista olímpica en París 2024. Con la mira puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Cooper lidera los entrenamientos sobre pista del equipo nacional y buscará reeditar su actuación de San Salvador 2023, evento donde obtuvo la plata, con un crono de 4:11.86, detrás de la venezolana Joselyn Brea (4:11.80).

En la propia carrera, celebrada en el Estadio Panamericano de La Habana, Anisleydis Ochoa, rompió su marca personal al detener los relojes en 4:11.10.

La concentración atlética incluyó varias modalidades del atletismo cubano, destacando las actuaciones de Reynadlo Espinosa en los 100 metros, con 10.21, secundado por Giorvis Domínguez (10.50) y York Suárez, del equipo nacional de discapacitados, con 10,73.

Destaca Jit.cu que en los 400 metros, el juvenil Yohendris Bientz paró los cronometros en 47,66, en la final masculina de ese evento. En los 1500, también en el sector varonil, Hansel Abreu (3:46.18) derrotó a Oleisy Ferrer (3:46.86) en un cerrado sprinter.

En el campo Luis Enrique Zayas venció con discreto salto de 10.10 centímetros a Diosber Hernández (2.05) y a Manuel Rodríguez (1.95). Mientras, Ronald Mencia (77.97) fue líder indiscutible en el lanzamiento del martillo.

Otros resultados relevantes de la jornada destacan entre las damas a las ganadoras de los 100, 400 metros planos y los 100 metros con vallas: Yarima L. García (11.58); Camila Rodríguez (55.05), y Greysis Robles (12.90) respectivamente.

La concentración del equipo nacional culminó el viernes 8 de mayo en el propio Estadio Panamericano de la capital cubana.