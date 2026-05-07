Yandy Díaz, primer villaclareño con mil jits y cien jonrones en Grandes Ligas

Al disparar doblete al jardín derecho ante el derecho Ryan Watson, en el choque en el que su equipo los Rays de Tampa Bay doblegó a los Medias Rojas de Boston, ocho carreras a cuatro, el sagüero Yandy Díaz Fernández se convirtió en el segundo pelotero villaclareño que completa el millar de jits en la historia de los Grandes Ligas.

Antes que él solo un nativo de este territorio, el santaclareño Yuniesky Betancourt había logrado sobrepasar el millar de cañonazos (1057) en el mejor béisbol del mundo, pero el hijo de Jorge (La Araña) Díaz Olano —exintermedista de los Leopardos de Villa Clara—, al llegar a esa cifra marca un hito, pues se convierte en el primer pelotero de la provincia en disparar 1000 inatrapables y acumular más de un centenar de bambinazos en esa pelota (105).

Integrante del conjunto anaranjado en las versiones de 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, este jugador que cumplirá 35 años en agosto venidero, se estrenó en la Gran carpa en 2017, por lo que arriba al codiciado guarismo con 10 campañas.

Se trata del vigésimo beisbolista nacido en nuestro país que llega al millar de indiscutibles, una lista que lidera ampliamente Rafael Palmeiro con 3020 metrallazos y 549 jonrones.

En ese grupo, Yandy es el séptimo con experiencia en series nacionales que arriba a los 1000 imparables, una relación que encabeza el cienfueguero José Dariel Abreu, ubicado en el onceno puesto en la relación de los 20 con 1587 incogibles.

De los siete que se desempeñaron en la pelota de casa, es el cuarto que logra las dos importantes cifras, pues José Dariel Abreu concluyó con 1587-263, Alexei Ramírez (1387-115), Kendrys Morales (1289-213 y Yandy acumula 1000-105.

Yandy, no está de más recordarlo, es uno de los tres cubanos que se han agenciado el liderato de bateo en la Gran Carpa, en tres ocasiones lo conquistó el miembro del Salón de la Fama, Tony Oliva (1964, 1965 y 1971), de Pinar del Río, luego el espirituano Yulieski Gourriel (2021) y el hijo de La Villa del Undoso que lideró en 2023 con 330.

Díaz debutó en las Grandes Ligas, el 3 de abril de 2017, con la franela del Cleveland. En ese entonces se convirtió en el pelotero cubano número 200 en ingresar en Las Mayores y le disparó cohete a un viejo conocido de los criollos, el japonés Yu Darvish.

«Espero no decepcionar a nadie. En un momento como este me acuerdo de viejos amigos y entrenadores que estuvieron dándome la mano desde que era un niño», declaró.

Hasta el momento ha cumplido su promesa, pues en diez temporadas presenta 292 de average, redondeó los 100 jonrones en 2025 y en el actual 2026 completó el millar de indiscutibles.

LOS 1000 JITS Año Club Cantidad 2017 Cleveland 41 2018 Cleveland 34 2019 Rays de Tampa Bay 82 2020 Rays de Tampa Bay 35 2021 Rays de Tampa Bay 119 2022 Rays de Tampa Bay 140 2023 Rays de Tampa Bay 173 2024 Rays de Tampa Bay 158 2025 Rays de Tampa Bay 125 2026 Rays de Tampa Bay 43