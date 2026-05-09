Yarisleidis Cirilo y Yinnoly López ganan los 200 metros de la canoa en Szeged

La dupla de Cuba integrada por la guantanamera Yarisleidis Cirilo y la villaclareña Yinnoly Francheska López se proclamó campeona de la canoa biplaza a 200 metros en la Copa Mundial de canotaje, con sede en Szeged, Hungría.

En la final A de la prueba correspondiente a la primera parada internacional del piragüismo, las antillanas cronometraron mpo de 41 segundos y 53 centésimas, para relegar a las chinas Changwen Shuai y Wenjun Lin (41.67) y las uzbecas Shokhsanam Sherzodova y Nilufar Zokirova (42.04), al segundo y tercer lugar, respectivamente.

La dupla china avanzaba en le primera posición. (Foto: Captura de video del canal de Youtube Full Canotaje)

Yarisleidis Cirilo y Yinnoly López tuvieron un final de oro. (Foto: Captura de video del canal de Youtube Full Canotaje)

Photo finish del C2 a 200 metros. (Foto: Tomada del sitio oficial de la Copa Mundial de Szeged)

Este certamen sitúa a las cubanas en el escenario competitivo, inmersas en el ciclo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En Francia 2024 tuvieron su primera experiencia juntas a este nivel, cuando Yinnoly, con solo 17 años —la atleta más joven de la delegación cubana— se unió a Cirilo y llegaron a la final del C2 a 500 metros, en la que resultaron octavas.

Ahora en Szeged también compitieron en la semifinal 1 de esa distancia prueba en la que se ubicaron séptimas, con crono de 2:03.73 minutos, según reporta el sitio oficial de la competenicia. Este resultado las llevó a la final B, donde, a pesar de rebajar su crono, terminaron en la novena posición.

(Foto: Captura de video del canal de Youtube Full Canotaje)

A la canoísta villaclareña, oriunda de Encrucijada y nacida el 5 de agosto de 2006, le resta, este 10 de mayo, su participación en la semifinal 1 de la canoa monoplaza a 200 metros, donde partirá por el carril número 1. En esa misma especialidad, pero en la tercera regata, estará por el carril 4 la guantanamera Cirilo, nacida el 10 de mayo 2002 y medallista de bronce en la cita de París 2004 en esa propia distancia.