Marlon Yant integra el equipo Cuba que participará en la Liga de Naciones 2026

Marlon Yant integra la selección masculina de voleibol de Cuba, tras la confirmación del equipo que disputará la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026, del 10 de junio al 19 de julio.

Según anunció Jesús Cruz, director técnico del equipo, el atacador auxiliar de Villa Clara no participará en la primera semana de competencias, a disputarse en Linyi, China, sino que se sumará al grupo el 13 de julio, fecha en la que dará inicio la etapa crucial del evento.

Con la incorporación, además, de Robertlandy Simón, Javier Concepción, Miguel Ángel López y José Massó, la ofensiva cubana reforzará el ataque y el juego sobre la red para la etapa final de la ronda preliminar.

Dentro del primer grupo que abrirá el juego antillano en Linyi, China, destaca Christian Thondike, quien fungirá como capitán. Entre los debutantes en la Liga de Naciones figuran Daniel Martínez, Julio César Cárdenas, Víctor Ramón Andreu, Nivaldo Díaz, Alexis Wilson, Jakdiel Contreras y Lázaro Yudiel Arrechea.

El equipo viajará el 30 de mayo hacia China, donde sostendrá tres partidos preparatorios ante la selección local.

La primera semana Cuba enfrentará a Polonia (10 de junio), vigente campeón y líder del ranking mundial, Ucrania (12 de junio), Eslovenia (13 de junio) y al anfitrión China (14 de junio).

La segunda semana se disputará en Orleáns, Francia del 24 al 28 de junio. Los equipos que integran el Grupo 4 son: Estados Unidos (bronce olímpico en París 2024), Francia (campeón olímpico), Serbia e Irán.

El calendario cubano cierra en Kansai, Japón del 15 al 19 de julio con los encuentros entre Bélgica, Argentina, Canadá e Italia (campeón mundial).

El entrenador Jesús Cruz señaló en conferencia de prensa que la meta inicial es mantener a Cuba dentro de los 12 primeros del ranking mundial, lo que garantizaría estabilidad competitiva y mejores opciones de clasificación a futuros eventos internacionales. señaló al diario digital Jit

La gran final de la VNL masculina se celebrará del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.

Para la imagen utilizar fotos de Marlon Yant en participaciones con el equipo Cuba.