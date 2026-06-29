Yunisleidis correrá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La velocista villaclareña Yunisleidis de la Caridad García forma parte del equipo atletismo cubano que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, fijados para Santo Domingo, República Dominicana, a partir del venidero 24 de julio.

Hace tres años, en la cita multideportiva regional de San Salvador 2023 la remediana se colgó una presea de color en las tres especialidades en que compitió.

Entró tercera en la prueba del hectómetro, resultó medallista de plata en 200 metros planos e integró el relevo de 4x100 que se agenció la presea dorada.

También, ese mismo año, logró importantes lauros en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, al adueñarse del metal áureo en los 100 metros planos, éxito que le permitió acabar con una sequía de 32 años sin que una atleta cubana dominara la distancia, desde que su compatriota Lliana Allen subiera a lo más alto del podio en la porfía del llamado Nuevo Continente en La Habana 1991.

La oriunda de Remedios alcanzó también una medalla de plata en los 200 metros e integró el relevo de 4x100 que se adueñó del premio dorado.

En Santo Domingo, Yunisleidis correrá en 100 y 200 metros planos, así como los relevos 4x100 y mixtos.