Dieciseisavos de Final en la Copa Mundial 2026: la caída de los Titanes

Las jornadas de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 nos tienen al borde de una crisis nerviosa. Cada partido de eliminación directa ha dejado una certeza: no existen enemigos pequeños. Los encuentros pactados para el 29 de junio fueron una muestra de ello.

Luego de sus duelos particulares, Brasil, Marruecos y Paraguay avanzaron a octavos de final, mientras que Japón, Países Bajos y Alemania quedaron eliminados.

En el primer encuentro del día, Brasil y Japón midieron potenciales, pero en el último minuto, la Canarinha hizo gala de su estirpe para evitar el alargue. Los asiáticos abrieron el marcador con un gol de Kaishu Sano al minuto 29. Estuvieron ganando la eliminatoria durante más de media hora, sin embargo, Casemiro igualó el encuentro al 56’. Cuando todo parecía terminar en empate, Gabriel Martinelli anotó en el tiempo de descuento (90+5’), sellando la remontada brasileña.

Paraguay aguantó en la cancha, y luego en la rueda de penales desdibujó a Alemania. (Foto: Tomada de Internet)

Las sorpresas llegaron de manera consecutiva y por vía de los penales. En un duelo que aperentaba puro trámite, Paraguay dió un golpe de gracia al poderoso Alemania, demostrando que el Mundial no es una Eurocopa con Argentina y Brasil de invitados.

El partido inició equilibrado: Julio Enciso adelantó a Paraguay en la primera mitad, y Kai Havertz empató para Alemania en la segunda parte. Tras el 1-1 en 120 minutos, se definió en penales. Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah fallaron sus lances desde el punto penal, mientras que los suramericanos fueron más certeros y se impusieron en la tanda. Este resultado es histórico para la selección de Paraguay, pues constituye su primera participación en fase de octavos de final en una Copa del Mundo.

La sorpresa del cierre de la jornada no fue menor: Marruecos celebra su triunfo por penales frente a Países Bajos. (Foto: Tomada de Internet)

En el cierre del calendario Países Bajos y Marruecos se vieron las caras en territorio mexicano. El encuentro terminó igualado tras tiempo reglamentario y prórroga, pero en la tanda de penales, los marroquíes mostraron mayor eficacia, ante el desperdicio de oportunidades de Países Bajos.

Con estos resultados, Japón, Alemania y Países Bajos se despiden del Mundial 2026. Brasil, Paraguay y Marruecos continúan el trayecto para la conquista de un sueño nacional.