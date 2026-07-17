Argentina y España por la Copa en New Jersey

El Mundial 2026 nos ha dejado encuentros cargados de emoción y dramatismo, pero la noche de Atlanta fue mágica: un duelo de titanes que arrastró consigo historia, heridas, sed de justicia y orgullo. Argentina volvió a remontarle un partido a los pronósticos, las estadísticas y los nombres. Venció, 2-1, a Inglaterra y aseguró su lugar en la final de la Copa del Mundo 2026.

Desde el comienzo el encuentro parecía inclinarse hacia los ingleses, pero con el avance del reloj, la cancha transformó la atmósfera en una epopeya albiceleste, gracias a la garra y la precisión en los minutos finales.

En la primera mitad, el once de los tres leones se mostró ordenado y paciente, a la espera del error argentino. La recompensa llegó al minuto 55, cuando Anthony Gordon aprovechó un centro de Morgan Rogers y adelantó a los británicos. El gol fue un golpe duro para la selección dirigida por Lionel Scaloni, que hasta entonces, había dominado la posesión sin encontrar claridad en el área rival.

Argentina no bajó los brazos. Con Messi como faro y Enzo Fernández empujando desde el mediocampo, la Albiceleste encerró a Inglaterra en su propia mitad del campo. El empate llegó al 85’, cuando Fernández sacó un misil desde fuera del área que venció a Jordan Pickford. La remontada se consumó en el tiempo añadido: Messi levantó la cabeza y envió un centro quirúrgico que Lautaro Martínez cabeceó al fondo de la red en el 90+2’, desatando la locura en las gradas.

Las cifras que cuentan la historia

- Posesión: Argentina 58% – Inglaterra 42%

- Tiros totales: 14 – 7

- Remates al arco: 6 – 3

- Faltas: 19 en la primera mitad, reflejo de la intensidad del duelo

- Atajadas: Pickford sostuvo a Inglaterra con tres intervenciones clave, pero no pudo evitar la remontada

«Este equipo nunca se rinde. Sabíamos que podíamos dar vuelta el resultado y lo logramos con corazón», aseguró Lionel Messi, capitán argentino y figura clave en la remontada.

«El gol fue un desahogo, pero lo más importante es que seguimos soñando con la cuarta estrella», expresó Enzo Fernández, autor del gol del empate sudamericano.

«Messi me puso la pelota perfecta, solo tuve que empujarla. Este grupo merece estar en la final» concluyó Lautaro Martínez, delantero argentino.

«Doloroso perder así, pero dimos todo. Argentina fue más efectiva en los minutos finales», expresó Anthony Gordon, autor del único tanto inglés.

La Campeona del Mundo enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026, el próximo domingo en Nueva York/Nueva Jersey. Inglaterra, por su parte, buscará consuelo en el partido por el tercer puesto frente a Francia.

La semifinal dejó una certeza: la albiceleste, con Messi aún como líder y una generación que no teme a la presión, está lista para pelear por la cuarta estrella. La Finalísima encontró el escenario perfecto: New York los espera el domingo.

Para la imagen se pueden utilizar las fotos de la celebración de los jugadores el primer y segundo gol argentino.