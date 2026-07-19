España se impone a Argentina y se proclama campeona del mundo

La selección española se ha proclamado este domingo en la campeona del mundo por segunda vez en su historia al superar a la Argentina de Leo Messi en la prórroga de la gran final (1-0). En esta ocasión, el relevo de Andrés Iniesta lo ha cogido Ferran Torres, que ha marcado el gol de la victoria justo en el inicio de la segunda parte de la prórroga, al aprovechar una dejada de Nico Williams para romper un 0-0 que amenazaba con la lotería de los penaltis. Y es que España ha sido muy superior a una Argentina que no ha encontrado su juego en ningún momento y que se ha quedado con 10 por la expulsión de Enzo Fernández.

Primera parte de ritmo lento y pocas ocasiones

España y Argentina han saltado al terreno de juego del Meatlife Stadium con una idea muy clara, no cometer ningún error fatal. Es por ello que ambas selecciones han alternado largas posesiones con predominio de los pases horizontales de seguridad. Tampoco ha ayudado el paupérrimo estado del césped, muy por debajo del nivel del partido, que ha ralentizado el ritmo del juego. España, eso sí, ha dispuesto de una ocasión muy clara para abrir la lata nada más empezar, en el minuto 5, en una pared entre Lamine Yamal y Dani Olmo que el de Rocafonda ha finalizado con un disparo demasiado cruzado.

Con el paso de los minutos, España se ha ido haciendo con el control del partido, mientras que Argentina se ha mantenido en bloque medio bajo, esperando cualquier recuperación para salir al espacio. La albiceleste, de hecho, ha forzado alguna salida de Unai Simón, muy atento a los balones en largo. Antes del descanso, la selección ha dispuesto de un par de llegadas de cierto peligro, un disparo de Oyarzabal muy centrado y otro de Cucurella demasiado cruzado.

España, superior, no encuentra el gol; Argentina, con 10

La dinámica se ha mantenido en la segunda mitad, que ha empezado con una buena ocasión, una recuperación de balón en la salida de Argentina que Álex Baena ha terminado con un disparo demasiado centrado. La siguiente oportunidad la ha iniciado Cubarsí, con un gran pase al espacio para Dani Olmo, que ha puesto el pase atrás, al que no ha llegado Cucurella por poco. Y 10 minutos después ha sido el turno de Ferran Torres, que ha rematado centrado un centro de Lamine Yamal.

A medida que se acercaba el final del tiempo reglamentario, España ha ido creciendo, mucho mejor situada sobre el terreno de juego contra una Argentina cansada y castigada por las molestias físicas. La Roja ha llegado con cierta facilidad al área del Dibu Martínez, pero no ha estado fina en el último pase. Y justo antes de la prórroga, Argentina se ha quedado con 10, por la segunda amarilla a Enzo Fernández, y el Dibu ha evitado el 1-0, en un lanzamiento directo de falta de Lamine Yamal.

Ferran Torres, el Andrés Iniesta de 2026

Con 10 jugadores, Argentina ha empezado la prórroga con la clara intención de llegar hasta los penaltis, mientras que España se ha ido para arriba en busca del gol. En el minuto 93, el Dibu Martínez ha evitado el 1-0 en un remate de cabeza de Nico Williams. Y dos minutos después, el extremo del Athletic Club ha logrado el gol, que ha sido incomprensiblemente anulado por una falta inexistente de Mikel Merino, una acción muy polémica que el VAR no ha variado. La siguiente oportunidad ha sido para Mikel Merino, que ha rematado fuera, por poco, un centro de Nico Williams (102').

Y justo empezar la segunda parte de la prórroga ha llegado el gol de la victoria, en un centro de Pedro Porro que Nico Williams ha dejado atrás, para que Ferran Torres marcara el gol de la victoria. El 1-0 ha obligado a Argentina a irse al ataque, a por todas, en busca del empate, aunque con 10 y con el cansacio acumulado no ha podido generar peligro. España es campeona del mundo por segunda vez. La segunda estrella ya es una realidad.