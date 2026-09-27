Ineymig, novena medallista cubana en Olimpiadas Mundiales de Ajedrez

La Maestra Internacional camagüeyana Ineymig Hernández Gil protagonizó el suceso más importante de la armada cubana en la 46 Olimpiada Mundial de Ajedrez, que concluyó este domingo en Samarcanda, Uzbekistán, al agenciarse la medalla de plata en el cuarto tablero.

Ineymig culminó invicta con ocho puntos de nueve posibles, debido a siete victorias y dos tablas. El metal dorado se lo adjudicó la kazaja Elnaz Kaliakhmet, quien finalizó con la misma cantidad de unidades que la agramontina, en tanto Vantika Agrawal, de la India, se colgó el bronce.

En esta versión de la cita más importante a nivel de países en el juego ciencia, Cuba ocupó el puesto número 31 en la competencia femenina que lideró China.

Por su parte, en el Open, el elenco de la Mayor de Las Antillas se situó en la plaza número 53, en un certamen que encabezó Uzbekistán.

Con la plata de Ineymig los jugadores que han representado al Verde Caimán acumulan nueve medallas en estas justas, distribuidas en tres de oro, cuatro de plata y dos de bronce.

La primera presea llegó precisamente en el estreno de los cubanos en Buenos Aires 1939, cuando José Raúl Capablanca y Graupera —monarca del orbe de 1921 a 1927—, en su última competencia oficial, conquistó el metal áureo en el asiento principal.

Transcurrieron casi seis décadas para que otro criollo lograra hacerse de una presea dorada, por intermedio del GM matancero Reinaldo Vera González-Quevedo, quien en la Olimpiada de Elistá, Kalmikia, en 1998, resultó el mejor tercer tablero.

La tercera de oro la alcanzó la WGM Yaniet Marrero López en Khanty Mansiysk, Rusia 2010, gracias a su desempeño en la tercera silla.

Dos años antes en la ciudad alemana de Dresde, la WGM santiaguera Oleiny Linares Nápoles se adjudicó una presea plateada en la mesa cuatro con un deslumbrante resultado de nueve unidades, en 10 cotejos, para un 90 % de rendimiento.

En Tromso, Noruega, 2014, el GM holguinero Isam Reynaldo Ortiz Suárez consiguió un metal del mismo color que Oleiny en el cuarto tablero; luego en Bakú, Azerbaiyán 2016, el GM Leinier Domínguez Pérez, quien reside actualmente en Estados Unidos, se adueñó de la medalla de plata, entre los defensores del asiento principal.

En cuanto a las preseas de bronce, el decano de los grandes maestros cubanos, Silvino García Martínez, ganó una entre los jugadores de reserva en la Olimpiada efectuada en Buenos Aires, Argentina 1978 y otra de similar color obtuvo la WGM Zirka Frómeta Castillo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos 1986, donde se anotó una importante victoria ante la entonces subcampeona mundial, Elena Akhjmilovskaya, ya desaparecida.