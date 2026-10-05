Villa Clara inicia con el pie derecho la 65 Serie Nacional de Béisbol

Los leopardos de Ramón Moré iniciaron con victoria 6-5 su andar en la 65 Serie Nacional de Béisbol, inaugurada de manera oficial en el Estadio "Victoria de Girón" de Matanzas este 4 de octubre.

Los anaranjados comenzaron en el terreno de "Los Huracanes" de Mayabeque, novena que comparte junto a Cienfuegos, Matanzas y Villa Clara, la llave B de la Zona Occidental en la tabla de posiciones.

Por los villaclareños abrió el estelar Alain Sánchez, quién permitió la primera anotación del encuentro en el mismo primer inning con home run de Yoasán Guillén. Por los locales, el montículo estuvo a cargo de Yadián Martínez, quien logró dominar la batería naranja hasta el quinto inning, cuando una seguidilla de cuatro hits impulsó el empate a uno.

Cinco errores defensivos y un line up aún por pulir hicieron mella en el marcador. Cinco por cuatro ganaban los locales en el inicio del noveno capítulo. Sin embargo, Villa Clara demostró que, hasta el out 27 no hay nada definido.

Con corredor en primera y un out, Cristian Moré propinó un home run que terminó con el 6-5 en el marcador final.

Bajo la tutela de Ramón Moré y con la base del equipo del año pasado, Villa Clara buscará revalidar la actualización de la pasada serie, donde logró clasificarse entre los ocho mejores del torneo.