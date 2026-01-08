Balance negativo tras la tercera subserie

Luego de la barrida protagonizada por Cienfuegos, los leopardos llegaron a los predios del Augusto César Sandino con el único objetivo de revertir el marcador de victorias y derrotas.

El primer paso fue la arrancada en casa. Con una cara distinta a la presentada en La Perla del Sur, los dirigidos por Ramón Moré lograron cortar la racha negativa en su cuartel general.

La apertura de José Carlos Quesada, la inclusión de Machado en el line up y el bateo oportuno de Cristian Cuellar impulsaron la reacción del equipo.

Los cambios sobre el terreno respondieron ante la acumulación de errores defensivos, aunque deberán reducir las concesiones del diamante y aumentar la efectividad de los lances.

En cuanto al picheo, si bien redujo números de carreras permitidas, el relevo largo continúa siendo en talón de Aquiles. La ofensiva, por su parte, continúa sumando adeptos al madero, pese a que el batazo oportuno, aún, es la asignatura pendiente. A la actuación de Mailón Tomás Alonso y Cristian Moré en el arranque, se añade el despertar de Cristian Cuellar y Machado.

Fortalecer la defensa, disminuir los errores que conceden oportunidades adicionales a los contrarios y establecer mayor continuidad colectiva encabezan las prioridades de un Villa Clara llamado a recuperar terreno en la tabla de posiciones de la Zona Occidental.

El inicio de la 65.ª Serie Nacional se torna complicado para los naranjas. El equipo mostró carácter en su debut, pero la barrida sufrida ante Cienfuegos evidenció varias dificultades que deben corregirse con la prontitud de quien sabe que el trayecto es corto. El principal reto de Ramón Moré será conseguir mayor estabilidad en el pitcheo. Reducir los errores defensivos y aprovechar mejor las oportunidades ofensivas, también figuran entre las prioridades del staff.

La temporada apenas comienza, pero los Leopardos necesitan reaccionar cuanto antes. La etapa clasificatoria llega a su tercera subserie con balance negativo. Revertir los hechos depende enteramente de mejorar la actuación del elenco. ¿Será que en casa, ante Matanzas y Mayabeque los naranjas cumplirán la misión?