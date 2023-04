La alegría de forjar una mejor juventud

Los pioneros y jóvenes villaclareños celebraron los aniversarios 61 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 62 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) con una gran fiesta en la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara de Santa Clara. En el acto, niños y jóvenes recordaron la importancia de la fecha del 4 de abril y la fundación de sus organizaciones.

«Hoy me convoca la historia y me convoca mi Patria. Me convoca el futuro a estar aquí y decir: ¡Presente! Che Comandante, Che de los niños, gracias por tu legado. Exhibimos con orgullo nuestro atributo que simboliza tu imagen, invitándonos a tener mejor disciplina, a estudiar más, a reforzar nuestros valores humanos, a ser cada día mejores pioneros, mejores cubanos, mejores revolucionarios», expresó el pionero Víctor Manuel Pérez Fernández, de la Escuela Secundaria Básica Capitán Roberto Rodríguez.

Ailyn Álvarez García, Primera Secretaria del Comité Nacional de la UJC, manifestó el compromiso de la juventud con la Patria y la Revolución. (Foto: Ramón Barreras).

Un total de 61 jóvenes recibieron el carnet que los acredita como miembros de la UJC de manos de pioneros. Mientras, a otros 30 jóvenes les otorgaron el carnet que los integra en las filas del Partido Comunista de Cuba (PCC). En el acto, la primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Ailyn Álvarez García, entregó la Bandera de Honor, máximo reconocimiento del Comité Nacional de la UJC, a cinco centros destacados en el trabajo con la juventud a nivel nacional.

Eilyn Rivero Yera, estudiante del IPVCE Ernesto Guevara recibió su carnet de la UJC. Al respecto afirmó que «nos escogieron a nosotros entre tantos adolescentes de la escuela que recibirían el carnet. Es algo asombroso». Por su parte, el estudiante Víctor Quintana Pérez, de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos manifestó: «recibir el carnet de la UJC significa un orgullo y representa mi esfuerzo en el estudio. A partir de ahora seguiré esforzándome por obtener mejores notas y por ser un mejor ser humano».

El pionero Víctor Manuel Pérez Fernández de la Escuela Secundaria Básica “Capitán Roberto Rodríguez”, expresó el sentir de sus compañeros en tan importante fecha. (Foto: Ramón Barreras).

Ailyn Álvarez García, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, expresó la alegría de compartir el festejo con los niños y jóvenes villaclareños. «En abril de 1962, la Revolución era el nacimiento de un sueño, el rebrote de un árbol que ya se anunciaba robusto. Con esos augurios, espantaban las hachas que desde el norte acostumbraban a talar en esta tierra cualquier vestigio de soberanía. La historia de Cuba abría una nueva página, en la cual se reflejarían extraordinarias proezas protagonizadas por los niños, adolescentes y jóvenes, en un país que rompió para siempre las cadenas y comenzó un camino épico y difícil, pero lleno de empeños, realizaciones y esperanzas. A partir de entonces, nada le ha resultado ajeno a la juventud. Hemos asumido las urgencias de cada época y se ha hecho con esa impresionante combinación de alegría y profundidad que nuestro Guerrillero Heroico identificó en los pinos nuevos de esta isla que lo recuerda y admira» declaró.

El acto contó con la presencia de miembros del Buró Político y el Secretariado del Comité Central del PCC, así como la del Comité Nacional de la UJC. (Foto: Ramón Barreras).

Presidieron la celebración Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del PCC; Ailyn Álvarez García, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC y Lianet Pazo Cedeño, miembro del Comité Nacional de la UJC y presidenta nacional de la OPJM.