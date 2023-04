Ricardo Rodolfo González: un filólogo que ejerce el periodismo

Ricardo Rodolfo González fue el primer periodista villaclareño en obtener la distinción 23 de Agosto que otorga la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) a mujeres y hombres que luchan por la plena igualdad femenina. Tal privilegio demuestra, sin duda, la calidad del profesional y su esfuerzo por abarcar lo esencial de cada historia en las pocas líneas de un periódico provincial.

Ricardo Rodolfo González, periodista del semanario Vanguardia. (Foto: Victoria Beatriz Fernández Herrera)Ricardo Rodolfo González, periodista del semanario Vanguardia. (Foto: Victoria Beatriz Fernández Herrera)

Cuatro décadas dedicadas al oficio, más de 60 premios y menciones en concursos provinciales y nacionales de periodismo, la condecoración Félix Elmusa, la medalla Raúl Gómez García e, incluso, la condición de Personalidad Distinguida concedida por el Consejo de Gobierno Provincial de Villa Clara, también avalan su labor reporteril.

Tantos reconocimientos significan para Ricardo «satisfacción y compromiso; el impulso para partir desde cero y permanecer a la altura de lo que el público merece». Seguir siendo útil a los lectores y a la profesión constituye su aspiración, y así lo enfatizó durante la conversación con Vanguardia, la casa que lo ha visto crecer.

—Filólogo de profesión y periodista en la práctica. ¿Cómo ocurrió esa transición entre dos carreras tan afines y diferentes a la vez?

—En el tercer año de la carrera hice mis prácticas preprofesionales en la emisora CMHW y me interesó ese mundo. Redacté guiones para varios espacios, asesoré programas y, cuando me gradué, quise incorporarme como asesor. Sin embargo, fue imposible.

«A Vanguardia llegué en febrero de 1983 con plaza de periodista. Ha sido mi primer centro de trabajo, y me ha proporcionado tanto satisfacciones como momentos amargos; pero, le agradezco a todo el que me ayudó en mis inicios y me impulsó a convertirme en reportero.

«Soy un filólogo que ejerce el periodismo. Aunque me siento satisfecho, volvería a estudiar Filología por la amplitud de conocimientos y posibilidades que ofrece».

—¿Resultó difícil adaptar el lenguaje?

—Un día alguien dijo que yo escribía tesis de literatura en lugar de trabajos periodísticos (risas), y me propuse demostrar lo contrario. Sí, modifiqué mi estilo, aunque mantuve los giros literarios; al parecer, funcionó.

—Muchos lectores lo conocen por sus escritos sobre ciencia y tecnología o por los relacionados con los logros de la Salud cubana. ¿Siempre le interesaron estos temas?

—Al principio atendí a los corresponsales voluntarios de toda la provincia. Las condiciones permitían viajar a los municipios, recopilar la información y elaborar un material con cierto balance temático. No obstante, nunca me limité, y redactaba reseñas literarias, reportajes, entrevistas.

«Después de seis meses, el entonces director del periódico, Pedro Hernández Soto, me orientó comenzar a escribir sobre la FMC, ciencia y tecnología, y Salud pública. Mi primera cobertura fue un Pleno de Mortalidad Infantil en el hospital universitario gineco-obstétrico Mariana Grajales. ¡Qué confusión con tantos términos raros! (risas).

El pasado 22 de abril, Ricardo recibió el premio, en la modalidad de periodismo digital, en el Concurso de Periodismo y Comunicación Científica «Alfredo Nieto Dopico», además de dos menciones en prensa escrita. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

«Tuve que buscar amigos para que me asesoraran y estudiar mucho en la biblioteca de la Universidad de Ciencias Médicas, antes ubicada en el Centro de Educación para la Salud. Sin querer, casi me convertí en un médico empírico. También he escrito sobre otros asuntos: cultura, recursos hidráulicos, meteorología. Cada tema y sector exige un lenguaje diferente».

—¿Tiene predilección por algún género periodístico?

—Sí, por el reportaje y la entrevista.

—Sin embargo, muchos prefieren los géneros de opinión...

—Opinar exige mucha responsabilidad y dignidad del reportero, que no debe presumir de conocerlo todo.

«De ahí, la necesidad de estudiar y hablar con argumentos sólidos a la hora de emitir criterios».

—¿Qué le gustaría hacer diferente en su rutina reporteril?

—Lamento tanto la imposibilidad de trasladarme hacia otros municipios. Muchas de las historias maravillosas las he encontrado fuera de Santa Clara; por eso, siempre que se presenta un viaje me voy, aunque no sepa a qué exactamente.

—¿E incursionar en la radio o la televisión?

—Estuve afiliado a la CMHW durante un tiempo. Fue una época compleja en el periódico por la reducción de la cantidad de ejemplares, y entonces se creó un equipo para apoyar en la radio. Sólo debíamos grabar un boletín a las 7:00 a. m. y enviarlo a Radio Caibarién y Radio Sagua; sin embargo, también participé en todos los informativos, dirigí Patria y creé la sección Lo primero es su salud para el programa Radio Revista W.

Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la CTC en Villa Clara, junto al entrevistado durante la ceremonia de entrega de la condecoración Jesús Menéndez. (Foto: Tomada del perfil en Facebook del entrevistado)

«Este pequeño espacio permaneció en la programación durante ocho o nueve años y todavía me preguntan si volverá. Resultó muy útil para los oyentes, pues, con frecuencia, tenían la posibilidad de interactuar con doctores de distintas especialidades».

—Si algún reportero de la provincia pudiese presumir de sus relaciones con las fuentes, ese es usted. ¿Cómo lo ha conseguido?

—Tienes que ganártelas con respeto y dignidad. El contacto con las fuentes y con el público que te lee es fundamental, y creo que lo he conseguido por tantos años de ejercicio y por mi estilo respetuoso al abordar cada tema.

«En una ocasión visité la Facultad de Tecnología de la Salud Julio Trigo López y encontré muchos de mis trabajos expuestos en una pared en la entrada; en otra, llegué a la comunidad Santa Rita, en Corralillo, acompañando a una delegación de la FMC nacional, y los pobladores me recibieron con aplausos y un cariño inmenso. ¡Momentos que te marcan!».

Con su hablar pausado y sereno, y su escritura adornada, Ricardo o Ricardito —como le llaman los más viejos del gremio— es responsable de trabajos periodísticos con temas tan trascendentes como la reproducción asistida o los embarazos múltiples, por solo citar algunos ejemplos.

Podríamos nombrarlo el «portador de los resultados científicos y tecnológicos de la provincia», y él, con certeza, actuaría en consonancia con tan alto título.