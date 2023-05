Polo Científico de Villa Clara: energía y cambio climático, acciones impostergables

La sapiencia de tantos expertos, unida a criterios expresados en la sesión del Polo Científico Productivo (PCP) villaclareño, demostraron que si se quiere avanzar en la vida habrá que abandonar posiciones enquistadas, discursos ya obsoletos y aplicar maneras de hacer bajo la multiplicación innovadora del pensamiento.

Temas de marcada importancia como la energía y el cambio climático conformaron la agenda en la que el Dr. Manuel Alejandro Rubio Rodríguez, coordinador del grupo de Energía del PCP, abordó los pasos para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía (FRE) y la eficiencia energética ante coyunturas en extremo complejas.

Según especificó, cada programa tiene definido indicadores vinculados a la capacidad de instalaciones, generación, ahorro, y el combustible renovable en un mundo marcado por inestabilidades y coyunturas que ponen en tensión la vida cotidiana.

Presidido por Serguey Martín Guerra, miembro del Buró Provincial del Partido, quien realizó las conclusiones; José Luis Nápoles Guerra, coordinador de objetivos en el Gobierno Provincial, y la Dra. María del Carmen Velasco Gómez, delegada del CITMA en Villa Clara. (Foto: Ricardo R.González)

Entre las propuestas anunciadas aparece que para 2026 la provincia deberá generar 92.5 GWh (9 %) de electricidad mediante FRE, AZCUBA con el empleo de biomasa y la UNE a través de parques fotovoltaicos y las instalaciones para autoabastecimiento en el sector industrial y de servicios.

No menos importante será el aporte del biogás y el correspondiente ahorro por estas vías, en tanto desde el primer trimestre del año se trabaja para crear las condiciones técnicas y de incentivos económicos que incremente la generación con biomasa que toman el bagazo sobrante y otros residuos.

Ya Villa Clara realizó un diagnóstico encaminado a establecer las condiciones técnicas de los centrales del territorio y su capacidad de incorporarse a la iniciativa. El «Abel Santamaría», de Encrucijada, resultó el primero en someterse a la prueba de demostrar la viabilidad técnica para condensar los calentadores de jugo a partir del agua, y al decir de los especialistas resultó exitosa.

El examen por ingenios del territorio demostró que otros ocho pudieran incorporarse a la generación eléctrica en el horario pico de existir la biomasa necesaria.

Una autoridad en la industria azucarera como el ingeniero Julián Francisco Arredondo, especialista energético de AZCUBA, significó que habrá que resolverse muchas cosas dentro de una industria azucarera deteriorada. «La calidad de la biomasa, el agua y el cuidado ambiental se convierten en retos para una provincia alta productora de bagazo, por lo que habrá que garantizar la sostenibilidad como punto a profundizar», enfatizó.

Otras modalidades vinculadas a biodigestores están previstas en La Pastora para beneficiar a la comunidad del «Hermanos Ameijeiras» con la sustitución de electricidad y otros combustibles fósiles en las actividades económicas del pueblo. En estos momentos aguarda por los recursos de importación, estimados en 200 000 euros.

En idéntica fase aparece la instalación de una bomba de calor en la Empresa Textil Desembarco del Granma, a fin de ahorrar 30 toneladas de fueloil al año y demostrar la efectividad de una tecnología desconocida en Cuba.

Entre las noticias se supo que concluyó la reconversión de un triciclo Piaggio de combustión a eléctrico, mientras inician estudios para la electrificación de vehículos ligeros.

Por su parte Armando Hernández Pedroso, director provincial de la ONURE, explicó el vínculo con los estudiantes de tercer y cuarto años de las facultades de Mecánica y Eléctrica de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) dirigidos a crear un grupo de trabajo en torno a la energía.

En este sentido la Dra. María del Carmen Velasco Gómez, delegada territorial del CITMA, brindó las posibilidades de contribución que pudieran aportarse, a partir de la ciencia, a las modificaciones de la matriz energética.

CAMBIO CLIMÁTICO CADA VEZ MÁS REAL

En un mundo marcado por preocupantes efectos del calentamiento, ya récord en los océanos y aún sin encontrar explicaciones científicas, junto al incremento gradual del nivel del mar, todavía existen incrédulos en torno a las consecuencias del cambio climático (CC).

No hay que ir muy lejos, pues de continuar estas realidades habrá comunidades costeras villaclareñas que al paso de los años ya no estarán, y sobre este aspecto no se pierden las miradas.

La atención y seguimiento a las comunidades costeras, prioridad en el grupo de enfrentamiento al cambio climático. La máster Ismabel María Domínguez Hurtado expone otros detalles.(Foto: Ricardo R.González)

Por tal motivo, el territorio implementa en sus cuatro áreas priorizadas el proyecto de Enfrentamiento al cambio climático o Tarea Vida, como subrayara la máster Ismabel María Domínguez Hurtado, subdirectora técnica del Centro Meteorológico Provincial, con énfasis en los municipios de la costa.

En este sentido continúa en ejecución el proyecto de Resiliencia costera, en el municipio de Caibarién, a base de un sistema de monitoreo integrado ante las amenazas del CC y la actividad antrópica en el territorio villaclareño del archipiélago de Sabana-Camagüey

El grupo asume otras misiones como la de concluir el estudio de peligros causados por epidemias, así como la determinación del impacto del CC en el cultivo de la papa y la ganadería.

Tampoco escapan variables que cuantifican aquellos índices de economía circular en entidades y municipios seleccionados, en tanto se presentará una propuesta de proyecto encaminada al estudio y establecimiento de un sistema de alerta temprana sobre el deterioro de la calidad del aire propiciado por el humo en la ciudad de Santa Clara como algo que a sus habitantes le urge.

Y si de alianzas se trata, de conjunto con el grupo de Salud prosiguen las valoraciones de los resultados de los pronósticos biometeorológicos en Sagua la Grande, al inscribirse como territorio puntero en esta esfera.

¿CÓMO SE COMPORTA EL POTENCIAL CIENTÍFICO VILLACLAREÑO?

En un panorama que exhibe tantos a favor y otros que difieren, fue presentado al PCP el estado del potencial científico en la provincia al término de 2022, comparado con el año precedente.

Decrece la cifra de trabajadores vinculados a la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya sea por traslado a otros organismos o por salida del país, entre otras causas; aunque se incrementa el número de doctores, así como las categorías docentes y científicas.

La realidad del potencial científico villaclareño fue expuesta por el subdelegado de Ciencia, Tecnología e Innovación del CITMA en Villa Clara, máster Yoani Vera Olmo. En este sentido las féminas resultan mayoritarias. (Foto: Ricardo R.González)

El máster Yoani Vera Olmo, subdelegado de Ciencia, Tecnología e Innovación del CITMA en Villa Clara, subrayó que la UCLV concentra el 84.6 % de los doctores y el 58. 4 % de los máster, por lo que llama a extenderse este potencial a las empresas y organismos.

En este sentido, la Dra. María del Carmen Velasco Gómez puntualizó que el mayor potencial de doctores en la provincia se establece en la UCLV, la Universidad Médica, el INIVIT, y el Cardiocentro Ernesto Che Guevara; en tanto el resto de las entidades distan mucho de estas cifras. Sin embargo, ponderó los casos de Turismo y Educación con estrategias muy bien delineadas.

Respecto al rescate de la Reserva Científica y la atención a los jóvenes talentos el territorio, dispone de un plan de acción bien definido con el IPVCE Ernesto Guevara y el preuniversitario Capitán Roberto Rodríguez de Santa Clara.

El Dr. Manuel Alejandro Rubio Rodríguez, coordinador del grupo de Energía del PCP, se detuvo en los proyectos con las fuentes renovables de energía. (Foto: Ricardo R. González)

ALGUNAS INTERVENCIONES

—Dr. Manuel Rubio: Las proyecciones con los centrales azucareros disponen de un valor agregado y de impacto social a fin de que los ingenios se mantengan «vivos» fuera de la contienda, lo que incidiría en ingresos para los trabajadores y a otras fuentes que le propicien biomasa al central.

—Dra. María del Carmen Velasco Gómez: El 51.80 % de máster y doctores se concentran en las universidades, por lo que debe transformarse la mentalidad y dirigirse hacia las empresas.

—Dr. Raciel Lima Orozco, vicerrector UCLV: ¿Qué están haciendo los egresados con Título de Oro en las entidades dónde han sido ubicados? ¿Cuál es su perfil de ejecución? Este aspecto necesita mayor atención de manera integral, porque muchos están sentados en un buró sin otra proyección.

— Dr. Fernando Martirena Hernández, director del Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales. UCLV: Hoy la innovación se intensifica en el sector no estatal y los nuevos actores. Y no se puede dormir ante una cotidianidad que exige renovar y aplicar nuevas vías, por lo que constituye un reto y, a la vez, un desafío para la rama estatal.

—Máster Vivian Martínez de la Vega, Centro de Capacitación del Turismo en Villa Clara: Pudiéramos entre todos ayudar a incentivar vías de financiamiento para los proyectos. En el caso de nuestro organismo inició un diplomado en Ciencia e Innovación a través de la dimensión empresarial.

—Dra. Elena Regla Rosa Domínguez, Facultad de Química y Farmacia UCLV: Que las empresas se proyecten más en la formación profesional y fuerza de trabajo calificada como detalles que no siempre se logran.

JÓVENES E INVESTIGADORES PREMIADOS EN EL PAÍS EN LA RAMA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Marién Pérez Triana (Mención en Ciencias Técnicas, Facultad de Construcciones, UCLV).

Marlon Javier La Villa Rivas (Premio en Cultura Física, Facultad de Cultura Física, UCLV).

Melissa Liliam Gómez Saucedo (Premio en Ciencias Naturales y Exactas, Facultad de Química y Farmacia, UCLV).

JÓVENES INVESTIGADORES

Idonis Medina Estrada (Mención en Ciencias Médicas. UCM. Labora en el hospital universitario Arnaldo Milián Castro).

José Luis Camacho Fernández (Mención en Cultura Física, Facultad de Cultura Física, UCLV).

Evelyn Fernández Castillo (Premio Ciencias Sociales y Humanísticas, Facultad de Ciencias Sociales, UCLV).