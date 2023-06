Remedios vuelve sobre sus pasos

San Juan de los Remedios surgió como un feudo personal de Vasco Porcallo de Figueroa. El desarrollo de la población ha estado sumido en el misterio, la tragedia, la superstición y el ahínco por permanecer en un sitio específico, tanto en lo geográfico como en lo espiritual y lo patriótico.

Se tiene noticia, a través de documentos conservados de la época, de la lucha de los locales contra demonios que infestaban la villa y que fueron, en su momento, una amenaza existencial. Aunque tales sucesos caen en el área especulativa, bien se sabe que poseen un peso en la conformación de la identidad de uno de los núcleos cubanos por excelencia, ingrediente esencial en la región central del país.

«A veces silenciada, ha dado su aporte como urbe inmensa y supo resurgir de sus cenizas para convertirse en uno de los centros con mayor belleza urbanística en Cuba» (Foto: Sergio Alejandro Rodríguez)

Cada 24 de junio se celebra ese magma identitario y los locales colocan, en el centro de sus aspiraciones, el grito de victoria que los acompaña desde que prevalecieron contra los diablejos, los piratas y las ansias enemigas de arrasar cuanto caserío, iglesia o signo urbano hubiese.

Remedios no sólo posa con sus colores, sus entornos coloniales, los salones repletos de obras de arte de la decoración y la pintura, sino que se mueve con los tiempos y a partir de sus intelectuales y de su gente trabajadora, asume un papel activo en la Historia. No se trata únicamente de la ciudad dormida que posee los encantos de un pueblo garciamarqueano, sino de la fuerza de una identidad capaz de resistir y entregarse por completo a la transformación de su existencia. No en balde, Eusebio Leal reconoció en su momento ese empuje de los locales y los llamó a no cejar en el empeño de proteger, salvaguardar y justipreciar los valores.

El patrimonio remediano es tangible por sus edificios, pero tiene una existencia intangible que lo coloca en los sitiales más selectos del mundo, con unas parrandas reconocidas como Patrimonio de la Humanidad. Hasta esa grandeza posee un lugar que, aunque no quedó como capital de provincia ni como centro populoso, supo bregar por la dignidad cultural de sus hijos y hoy ostenta ese triunfo. A veces silenciada, ha dado su aporte como urbe inmensa y supo resurgir de sus cenizas para convertirse en uno de los centros con mayor belleza urbanística en Cuba, a pesar de deshonrosas ausencias, como el teatro Villena, que tendrán en su momento que rescatarse para bien de la patria chica.

Hoy la ciudad cuenta con una intelectualidad orgánica que la prestigia. No puede hablarse de la villa sin mencionar a sus escritores, artistas, pensadores. Y se trata de una tradición de cultura que se hunde en las raíces de la nación. Por eso es importante que conserven sus instituciones, ganadas a sangre y fuego, como casi todo en ese sitio. A pesar de lo pequeño del entorno, el movimiento cultural de décadas atrás hizo que allí existiese una sede de la Uneac.

También se cuenta con el primer museo de arte popular de Cuba, que ha realizado una labor no sólo de conservación, sino de promoción de los fondos y valores, y ese quehacer resulta envidiable. Hay que mencionar el museo Francisco Javier Balmaseda, que es la memoria histórica de siglos de existencia y la base identitaria de una inmensa región. Se tiene que contar con Remedios para reconstruir lo que somos los cubanos, hay que indagar en las profundidades de la villa y nutrirse de la savia de los siglos. Negarlo es ir contra nuestra sangre, vaciarnos de una porción importante de nuestro significado.

Cuando un nuevo aniversario toca a los portones coloniales de las casas de Remedios, hay que tomar en consideración el alma de todo aquello que nos precedió y gracias a lo cual existimos. Los rostros de los antepasados se asoman hacia el presente a través del patrimonio y las evidencias más honrosas, y ello constituye una manifestación de la potencia espiritual.

Resulta imperdonable, por sólo mencionar algunas huellas de notable dejadez, que sea la única villa iniciática sin una planta radial o que su Oficina del Conservador no posea todas las potencialidades factuales para acometer labores duras de restauración. Y es que la respuesta de los remedianos hoy, ante esas y otras ausencias, sigue siendo fundar. El trabajo y la resistencia cultural los define como habitantes de un nicho de creación, de un sitio afortunado en medio del devenir de la Historia.

«Cuando un nuevo aniversario toca a los portones coloniales de las casas de Remedios, se debe tomar en consideración el alma de todo aquello que nos precedió y gracias a lo cual existimos». (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Hace unos pocos días, cayó un rayo sobre el obelisco que se halla a la salida que conduce a Caibarién, y algunos vieron en el suceso una especie de juicio divino o elemento sobrenatural. La forma en que se entiende a veces la vida en estos entornos pasa por visiones macondianas, pero más allá de la superstición, los locales dejaron bien claro que quizás la naturaleza les estaba indicando la necesidad de rescate de ese y otros valores que permanecen en el silencio de los tiempos. Ahora, cuando la fecha del San Juan vuelve a recordarnos la grandeza de ser remedianos, resurgen las ansias por recobrar lo que nos toca en el concierto de las ciudades civilizadas de Cuba y del continente.

Remedios, asediada por los demonios y consciente de su grandeza, posee en sí misma la potencia necesaria para volver sobre sus pasos y ocupar la gloria merecida.