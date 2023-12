Remedios, historia presente

Con la hospitalidad y belleza que la caracteriza, la vieja ciudad de San Juan de los Remedios recibió a los delegados al XXV Congreso Nacional de Historia, en su segunda jornada, el martes 5 de diciembre.

Historiadores remedianos y una institución recibieron reconocimientos nacionales del 2023. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

A pesar de la persistente lluvia, los remedianos dieron la bienvenida a los participantes en el centro cultural La Tertulia, donde se realizó un sencillo acto con la participación de la Banda Municipal y artistas de la localidad, como el trovador Ernesto del Río, quien interpretó el tema Pentagrama en tres momentos, de la autoría de Adela Reguera, dedicado a la villa.

Allí estuvieron presentes Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del PCC en Villa Clara, y Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba (Unhic), entre otros directivos del Partido, el Gobierno y Cultura del municipio e invitados.

En el centro nocturno El Golazo, de la agencia Cubanacán, se desarrolló el panel «Historia del Turismo».

En el marco del encuentro en esta legendaria tierra se recordó y rindió homenaje a personalidades que aportaron a la historia de la localidad, como: Manuel Martínez Escobar, Carlos Alberto Martínez Fortún y Foyo, José Andrés Martínez Fortún y Foyo, Pedro Capdevila Milián, Humberto Arnáez Rodríguez y Rafael Jorge Farto Muñiz.

La ocasión fue propicia para entregar reconocimientos nacionales del 2023 a destacados historiadores remedianos y a una institución . Ellos fueron: Reinaldo Mendoza Valdivia, quien recibió el diploma Emilio Roig de Leuchsenring; Roberto Garcés González, distinguido con el Fernando Portuondo del Prado; el periodista Mauricio Escuela, merecedor del diploma Pablo de la Torriente Brau, y el Casa Museo Alejandro García Caturla, ganador del diploma Emilio Bacardí Moreau.

En el Museo de las Parrandas se les ofreció a los delegados una detallada información sobre la célebre festividad. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

El arduo trabajo académico e investigativo realizado por los ponentes se expuso en la segunda jornada del evento, iniciado con el panel «Villa Clara: su historia y cultura», en el que se recordaron etapas y figuras de la región.

Moderado por la licenciada Geicy Fanjul Ramos, profesora asistente de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) y secretaria de Actividades Científicas de la Unhic, el panel estuvo integrado por la Dra. Iliana Echeverría Aldama, y las másteres Alicia Acosta Valdés y Lislién Rodríguez Cárdenas, todas académicas de la UCLV y miembros de la Unhic.

En la Empresa Tabaco Torcido El Vaquerito disertaron los invitados. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Asimismo, en el centro nocturno El Golazo, de la agencia Cubanacán, se se desarrolló el panel «Historia del Turismo», con ponentes de varias provincias; en él se pusieron de manifiesto las raíces de este importante sector en el desarrollo de la isla y la impronta del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Otras temáticas tratadas en las diferentes comparecencias fueron: «Pasajes de la lucha guerrillera», por los doctores Raymundo Ojeda Luis y Virgilio Companioni Albrisa, en la tabaquería El Vaquerito; «Protagonismo estudiantil en la lucha insurreccional», a cargo de la Dra. C. Francisca López Civeira y el Dr. C. Frank J. Solar Cabrales, en el preuniversitario Juan Pedro Carbó Serviá, y «Personalidades de Remedios», por los ponentes Dr. C. Carlos Rafael Fleitas Salazar y el máster José Abreu Cardet, en el Centro Universitario Municipal.

La Iglesia Parroquial Mayor San Juan Bautista, otro de los espacios visitados por los delegados. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Los distinguidos visitantes se impregnaron de la rica tradición y cultura remedianas. La Iglesia Parroquial Mayor San Juan Bautista, la Casa Museo Alejandro García Caturla, los museos Municipal Francisco Javier Balmaseda y de las Parrandas, y la galería de arte Carlos Enrique, entre otras instituciones, estuvieron entre los sitios visitados y admirados.

Artistas aficionados de la Casa de Cultura municipal regalaron su arte. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Los bailes tradicionales cubanos también pudieron ser apreciados. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Asimismo, disfrutaron del talento de artistas aficionados de la casa de cultura Agustín Jiménez Crespo, el Grupo Teatro Guiñol Fidel Galbán, una agrupación danzaria, así como la conga infantil El Gallo de Oro, del barrio San Salvador.

La tercera jornada del XXV Congreso se desarrolla en la norteña ciudad de Sagua la Grande.