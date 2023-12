Madrugadas frías, días frescos y chubascos ocasionales para Villa Clara

Esta semana estará caracterizada por madrugadas frías, días frescos y chubascos ocasionales, según pronósticos del Centro Meteorológico Provincial (CMP).

La meteoróloga Odalys Montero Brito subrayó que si bien se anuncian madrugadas frías (acorde con la clasificación establecida), no resultarán intensas, y los valores mínimos oscilarán entre los 13 oC y los 16 oC, algo superiores hacia el sector costero, al tiempo que no se descartan registros inferiores a 13 ºC en determinadas localidades, como Santo Domingo, en dependencia del comportamiento de la nubosidad.

El área geográfica vista este lunes por el satélite.

En cuanto a los días, serán agradables y los termómetros marcarán máximas entre 26 oC y 28 oC, con actividad de precipitaciones, de forma ocasional, hacia las demarcaciones costeras y durante horas de la mañana o de la tarde.

Montero Brito aclaró que «las temperaturas frescas se mantendrán hasta el viernes, y al girar el viento de región este, comenzarán a ascender, aunque los días se mantendrán agradables».

Respecto a las precipitaciones, en la pasada madrugada del domingo la experta indicó que las más significativas correspondieron a las estaciones meteorológicas de Sagua la Grande, con 55,9 mm; Santo Domingo (53,7 mm), La Piedra (Manicaragua) (46, 3 mm), el CMP (40,2 mm) y Caibarién, 32,2 mm.

Terminología establecida para determinar la clasificación de las temperaturas en las madrugadas.

En cuanto a los pluviómetros de la red básica de Recursos Hidráulicos, los mayores acumulados pertenecen a Remate de Ariosa (Remedios), 98,2 mm; Manacas (80,3 mm), Jibacoa (80,0 mm), Presa Arroyo Grande (75,4 mm), Presa Alacranes (72,3 mm) y Presa Las Mercedes (Cifuentes), 73,0 mm.

Montero Brito precisó que si bien en la jornada dominical ocurrieron lluvias intensas en algunos puntos y a intervalos en otros, con el paso del frente por Villa Clara, ya en horas de la tarde resultaron aisladas, sin ser significativas, y el mayor acumulado ocurrió en Quemado de Güines, con 35,0 mm.