Acopio de leche en Villa Clara: incumplimiento en enero

«No vamos a permitir que un sólo niño se quede sin leche, lo que sucedió el pasado año no puede volver a ocurrir», afirmó enfático el gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, al presidir la tarde de este lunes la reunión semanal que se realiza para evaluar el comportamiento del acopio de leche en los 13 municipios de la provincia y donde se analizan los incumplimientos y sus causas.

Al cierre del primer mes del 2024 se incumplen las cifras previstas del acopio de leche, y la principal causa son los problemas con la contratación, aún sin finalizar y con serios atrasos en varios municipios, aún queda por contratar una cifra superior a los siete millones de litros de leche, de los 39 062 del plan anual.

En la información brindada por el subdirector provincial de la Agricultura, Miguel Rodríguez Gálvez, salió a relucir que transcurridos más de 70 días desde el inicio de dicha contratación sólo los municipios de Santa Clara, Sagua la Grande y Quemado de Güines han culminado el proceso, siendo Manicaragua, Placetas, Camajuaní, Ranchuelo, Santo Domingo y Cifuentes los territorios más atrasados; en tanto, Corralillo y Remedios no llegan a la cifra del plan técnico económico.

Hasta la fecha se han realizado 9168 contratos, y quedan 1020 por convenir. En la anterior semana formalizaron el contrato 181 tenentes de ganado, con un promedio de 26 diarios, que representan 626 300 litros; unos 89,9 diarios y 6893 por municipio.

El delegado de la Agricultura de Manicaragua, Héctor Rafael Pérez Salina, en primer plano, reconoció las fallas en su sistema de trabajo y planteó iniciar recorridos para visitar a cada productor y concluir la contratación en el menor plazo posible (Foto: Oscar Salabarría Martínez / CMHW)

A la reunión fue convocado el municipio de Manicaragua, el de mayores incumplimientos, con apenas el 24 % de los productores contratados, y sin ningún contrato realizado la semana pasada, ni multa aplicada.

El gobernador López Díaz calificó de «impunidad total» lo que viene sucediendo en ese territorio y exigió transformar la situación con la mayor urgencia: «Hay que ser proactivos. Enfrentar los problemas de manera diferente y buscar soluciones. No son litros de leche, son niños que se quedarían sin el vital alimento, pues ahora el país no cuenta con la leche en polvo para resolver la situación. No podemos permitirlo».

En el análisis se exigió explicaciones a los directivos de Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y de Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) de Manicaragua, así como del delegado municipal de la Agricultura, Héctor Rafael Pérez Salina, quienes reconocieron sus errores y la falta de resultados concretos.

«Nadie puede hacer el trabajo por ustedes, son ustedes los cuadros quienes tienen que resolver las dificultades. Hagan cumplir la ley y demanden a los incumplidores. Tienen que buscar mecanismos de eficiencia», afirmó la principal autoridad gubernamental de Villa Clara.

Mientras, el fiscal jefe de la provincia, Javier Jiménez Abelenda, tras reconocer el compromiso revolucionario de los campesinos, aseguró que si se trabaja con ellos, se les explica, y convence. Pidió hacer valer el contrato como documento jurídico legal y reclamó llegar al 100 % de los productores: «La leche tiene que llegar a su destino y la contratación es la base».

El gobernador, Alberto López Díaz, asistirá mañana martes a la reunión de la Comisión de Cuadros de la Agricultura para analizar los incumplimientos del municipio de Placetas, territorio de peso en el acopio de leche en Villa Clara (Foto: Oscar Salabarría Martínez / CMHW)

El año pasado Villa Clara, de un plan de acopio de leche de 35, 6 millones de litros, apenas llegó a los 23 millones, y dejó unos 12 millones de adeudo.

Lamentable situación que no debe repetirse en el 2024 que apenas comienza, aunque no se ha iniciado bien, con incumplimientos en el mes que está por finalizar.

Cada semana, como principio de trabajo, el gobernador exige que asistan a la denominada reunión de la leche los representantes del municipio de mayores incumplimientos.

Y aunque los análisis se centran en el vital alimento, también se le pasa revista a la situación de la contratación de la carne, que tampoco marcha bien, con atrasos acumulados.