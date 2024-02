Frente frío toca a las puertas villaclareñas

Los efectos del décimo séptimo frente frío de la temporada se harán sentir, mayoritariamente, desde la tarde de este lunes sobre Villa Clara para registrar días invernales en las próximas jornadas.

Su avance traerá chubascos aislados sin valores significativos. Solo en determinados puntos pudieran reportarse lluvias algo más intensas, según las precisiones del meteorólogo Remberto Rivero López.

Esta lluvia —dijo— desaparecerá en las próximas horas, debido a que tras el paso del frente frío se impondrá la masa de aire fría, seca y estable que inhibe las precipitaciones, y quizás para el amanecer del martes algún chubasco aislado ocurrirá hacia el nordeste de la provincia.

Hace muy pocas horas el satélite mostraba abundante nubosidad en la región central. (Foto: Cortesía del entrevistado)

También explicó que la tarde dominical trajo rachas de viento en algunas demarcaciones de la provincia entre los 60 y 80 km/h. Ello provocó averías en varios circuitos del sistema eléctrico.

Los reportes de precipitaciones en las últimas 24 horas sitúan a Santo Domingo, con 15,1 mm; Sagua la Grande, con 12,2 mm; mientras el resto de las estaciones meteorológicas registraron valores por debajo de los 10 mm.

El pluviómetro del Instituto de Recursos Hidráulicos en Carahatas (Quemado de Güines) totalizó 61,3 mm.

Observe en la imagen, muy poca área de precipitaciones sobre nuestra provincia. (Foto: Cortesía del entrevistado)

Las temperaturas máximas de este lunes oscilarán entre los 19 y 24 oC, y la mar estará tranquila en aguas cercanas al litoral, con oleaje al norte de la cayería que puede resultar peligroso para la navegación en embarcaciones pequeñas.

Frío a partir del martes

Un marcado descenso de las temperaturas ocurrirá a partir de este martes, con valores mínimos esperados entre los 10 oC y los 13 oC. Se pronostican madrugadas frías y notablemente frías para las zonas del interior del territorio, en tanto, las máximas oscilarán entre los 24 y los 27 oC, ascendiendo, ligeramente, para el fin de semana.

El oleaje se mantendrá al norte de la cayería con vientos que disminuirán entre semana.

No se esperan tormentas eléctricas en estos días, según Rivero López.