¡Villa Clara celebra el Primero de Mayo!

Los villaclareños, desde bien temprano en la mañana, este miércoles 1.0 de mayo, han colmado la Plaza del Che para desfilar en honor al Día Internacional de los Trabajadores.

Con el lema «Por Cuba, juntos creamos», la multitudinaria concentración en Santa Clara lleva la impronta del sector industrial en la provincia, cuyos orígenes tienen el sello del Guerrillero Heroico y sus empeños de industrializar el país.

🇨🇺 La bandera más linda que existe hoy ondea soberana en manos de los trabajadores de #VillaClara. Los colores de la Patria visten la Plaza del Che este #1DeMayo. #GenteQueSuma #PorCubaJuntosCreamos pic.twitter.com/EBD1HDYE04 — Vanguardia de Cuba (@VanguardiaCuba) May 1, 2024

Los integrantes de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual desfilan, por primera vez, unidos bajo los lazos y el amor de su asociación. (Foto: Equipo de periodistas y fotorreporteros de Vanguardia)

A las 7:00 a.m. inició el desfile, encabezado por combatientes de la Revolución Cubana, jóvenes y el Sindicato de Industrias.

El acto por la fecha del proletariado mundial está presidido por el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Osnay Miguel Colina, primer secretario del Comité Provincial del Partido, y Ana María Mari Machado, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado.

A pesar de su estado de salud, Benito López Hernández, combatiente internacionalista en Etiopía, no quiso perderse el desfile del Primero de Mayo. Aún en su silla de ruedas, desde las 5:00 de la mañana llamó a su esposa Mireya Puerto para acudir a la marcha.

«Hace tres años sufrí un infarto cerebral, pero ya me he ido recuperando. El año pasado no pude participar por estar en La Habana hospitalizado, pero ahora no podía dejar de participar» dijo, mientras sostenía la bandera cubana que siempre defendió con su fusil, incluso en otras tierras.

El bloque del Sindicato de Industrias está integrado por más de 4000 trabajadores. Encabezado por la Inpud y Planta Mecánica en el aniversario 60 de su fundación por el Che.

Mujeres y hombres comprometidos con la Patria marchan por la Avenida de los Desfiles en Santa Clara.

La Universidad Central Marta Abreu de Las Villas puso colorido a la mañana de este miércoles.

También estuvieron presentes los trabajadores de las Comunicaciones, los maestros, la Empresa de Acopio y Beneficio La Estrella.

Los santaclareños estuvieron en la Plaza acompañandos por los más pequeños de casa. La plaza se ha teñido de azul.

El Sindicato de Comercio, Gastronomía y los Servicios estuvo representado por centros emblemáticos de la ciudad como El Gobernador y Vista Hermosa.

Camaradas de Chile y Francia acompañaron a los villaclareños en esta mañana de homenaje a los trabajadores del mundo.

🇨🇺 🎉 #GenteQueSuma desde todos los frentes de la producción y los servicios colma la Avenida de los Desfiles en Santa Clara, para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores.#VillaClara #PorCubaJuntosCreamos pic.twitter.com/MON2hnVbOK — Vanguardia de Cuba (@VanguardiaCuba) May 1, 2024

Con el colorido de la Compañía Danzaria Nuestra América llegó el Sindicato de la Cultura cuya música estuvo a cargo de la Banda Municipal de Conciertos.

El sindicato de la Salud recibió el reconocimiento del pueblo:

Los trabajadores de la Empresa Constructora Militar Número 3 de Villa Clara, que recibió recientemente la Orden Lázaro Peña, abrió el bloque del Sindicato de Civiles de la Defensa. Sus trabajadores, en su mayoría jóvenes, se encuentran inmersos en el cambio de matriz energética.

Con el Sindicato Civiles de la Defensa concluyó una mañana de fiesta en honor a los trabajadores del mundo. La conga cubana se mezcló con las notas de la Internacional y el grito de ¡Viva Cuba! y ¡Viva la Revolución!: