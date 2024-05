Lluvias numerosas, fuertes e intensas en algunas localidades villaclareñas

Lo del domingo fue solo un preámbulo, pero ayer lunes sí llovió de manera considerable en varias localidades villaclareñas.

Las meteorólogas Odalis Montero Brito y Sandra Ruiz Martín las consideran como «numerosas, fuertes e intensas, con eventos de severidad en gran parte del territorio, acompañadas de descargas eléctricas, vientos marcados y caída de granizos en varios puntos».

Los acumulados más significativos correspondieron a la estación meteorológica de La Piedra (Manicaragua) con 13, 6 mm, y al Centro Meteorológico Provincial, este último reportó 24, 5 mm. El resto de las estaciones no sobrepasaron los 10 mm.

En cuanto a los pluviómetros de Recursos Hidráulicos se registraron 90, 6 mm en la presa Palmarito, cuya área sufrió afectaciones de magnitud, mientras el telecorreo de Esperanza totalizó 62 mm, la zona del «Luis Arcos Bergnes (57, 7 mm), Presa Jibacoa (52, 2), Telecorreo Jibacoa (52 mm) y el correspondiente a Manicaragua, 50 mm.

Las temperatura resultaron muy cálidas con valores que oscilaron entre los 33 o C y los 36.3 o C, en tanto las mínimas en este amanecer estuvieron entre 19 o C y 22 o C.

Este martes han vuelto las precipitaciones, predominantemente hacia el centro sur de la provincia, mientras los modelos de pronósticos también las contemplan para la jornada del miércoles.