El laberinto de la distribución de agua en Calabazar de Sagua

Ante las reiteradas quejas de los vecinos del poblado de Calabazar de Sagua debido a la pobre distribución de agua, un problema originado por los prolongados cortes del servicio eléctrico, el periódico Vanguardia fue en busca de las principales fuentes que pudiesen dar respuestas concretas y alentadoras a los tantos clientes afectados.

Lo cierto es que este poblado, que cuenta, aproximadamente, con más de 30 000 clientes, ha disfrutado desde la década de 1940 del servicio de agua por acueducto. Por lo general, el abasto del vital líquido se había brindado con regularidad; incluso, si algún fenómeno meteorológico, a su paso por la zona, dejaba daños en la infraestructura eléctrica, nunca se llegó a la condición de crisis, pues existía una fuente alternativa generadora de energía eléctrica: un grupo electrógeno.

Sin embargo, dicho equipo fue trasladado hacia Pinar del Río en 2022, una decisión del Consejo Nacional de la Defensa Civil que se tomó con el propósito de apoyar la recuperación de esa provincia ante el paso devastador del huracán Ian. La no devolución del grupo electrógeno, más la morosidad en el montaje del parque de paneles fotovoltaicos en el área del acueducto del consejo popular calabaceño, han dado al traste con el cumplimiento de los horarios de entrega de agua cuando se producen los apagones prolongados.

En un primer momento, el diálogo con Dianelys Pérez Pacheco, directora de la Unidad Empresarial Básica de Servicios de Acueducto y Alcantarillado (UEBS AA) del municipio de Encrucijada, giró en torno al grupo electrógeno con el que contaban los emplazamientos de los sistemas de bombeo de agua calabaceños.

«Ante la persistencia de los cortes eléctricos de larga duración el tanque no puede ser llenado ―este necesita no menos de 14 horas para contar con suficiente líquido para cubrir los dos horarios de distribución diaria―, lo que trae como consecuencia que a barrios densos poblacionalmente no les llegue el servicio, sobre todo, los que se encuentran en las zonas altas o los periféricos, como la zona de los edificios hasta la calle de los Molina; central este, a la entrada del pueblo; la Loma, Salvadera y primera del oeste, detrás de la sala de fisioterapia y otros.

«Las viejas válvulas de manipulación quedaron debajo del asfalto hace muchos años, así que son inservibles, y las que no, son muy viejas y sin posibilidades de recuperarse, de ahí que las zonas más beneficiadas resulten los barrios bajos. Habría que picar muchas calles para cambiar las válvulas y eso empeoraría el problema.

«Se intentó resolver con una moto soldadora, la cual necesitaba alrededor de diez horas para el llenado del tanque, pero consumía cinco litros de diésel por hora; o sea, es imposible mantener la distribución de agua a ese ritmo de consumo. Ante esta situación crítica, nuestra empresa tiene el deber de distribuir el líquido en pipas, pero no contamos con el combustible necesario, y claro está, debe priorizarse el policlínico con su hogar materno, el hogar de ancianos y las instituciones educativas», explicó Pérez Pacheco.

En un segundo momento de la conversación se abordó el tema del cambio de matriz energética, prioridad del gobierno para aliviar de tanto consumo de combustibles fósiles el sistema térmico de producción de energía eléctrica, como solución categórica a los problemas críticos con la entrega de agua en un momento de profunda crisis energética en el país. Con precisión meridiana la actual directora de la empresa municipal argumentó: «El cambio de matriz energética sería la solución definitiva para este problema en Calabazar, pues utilizaríamos pequeños parques fotovoltaicos para alimentar las dos bombas emplazadas en el acueducto: Calabazar 1 y Calabazar 2.

«Podemos informar que ya contamos en la empresa municipal con los 56 paneles (28 para cada uno) y se ha montado el primer emplazamiento, mas no hemos podido ponerlo en función, porque no han llegado las nuevas bombas del módulo. Si al menos lográramos tener una funcionando, aliviaríamos la sed de muchísimos clientes», enfatizó la funcionaria.

César Luis Fernández: «Seguiremos discutiendo el problema de la distribución de agua en Calabazar». (Foto: Amador Hernández Hernández )

El diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el ingeniero agrónomo y personalidad distinguida del municipio, César Luis Fernández Díaz —uno de los viceintendentes del gobierno municipal, quien atiende, específicamente, la Empresa de Acueducto—, precisó que en la última sesión de la ANPP el ministro de Energía y Minas discutió con mucha profundidad el tema del cambio de matriz energética y de lo dilatado de estos cambios en los sistemas de distribución de agua a la población por bombeo.

En su rendición de cuenta ante la ANPP, recordó Fernández Díaz, el Instituto de Recursos Hidráulicos reconoció que, ciertamente, estaba muy atrasada esta tarea, prioridad del gobierno en sus esfuerzos por estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional. En el caso de Encrucijada, dijo, hay dos sistemas funcionando ya, pero el montaje del de Calabazar se mantiene muy rezagado y la orientación es muy puntual: montarlos rápidamente, pues son muchos los clientes de este consejo popular afectados debido a los continuos y prolongados cortes del servicio eléctrico.

Lo orientado por las instancias superiores es que los sistemas de bombeo de agua estuviesen funcionando todos en el año 2024. No hay justificación, subraya, para que esta prioridad aún permanezca sin cumplirse. «De todas maneras, vamos a seguir discutiendo esta queja, justa, de los vecinos de Calabazar, con el propósito de que en el primer trimestre de 2025 la distribución de agua en este consejo popular deje de ser un problema», aseguró el vice intendente.

Pável Lázaro Irving: «Existe la voluntad política y empresarial para solucionar el problema de la UEBS AA de Calabazar de Sagua en el primer trimestre del año». (Foto: Amador Hernández Hernández )

El recién nombrado director provincial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Pável Lázaro Irving, reafirmó el compromiso de su entidad, en asociación con la empresa de Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos, de dejar listo el cambio de matriz energética en la UEBS AA de Calabazar de Sagua en el primer trimestre del presente año, pues se cuenta con los recursos y la voluntad política y empresarial para cumplir con ello.

Todo parece indicar que la distribución de agua a los pobladores del consejo popular Calabazar de Sagua saldrá de su laberinto y que este servicio retomará la eficiencia de años anteriores. No se debe olvidar que la UEBS AA de este municipio ostenta el galardón de Vanguardia Nacional.