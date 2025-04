Aniversario 65 Hospital Pediátrico de Villa Clara: «No me hallaría fuera de aquí», Tahimí Piñeiro Cruz

Faltan pocos meses para que Tahimí Piñeiro Cruz vuelva a desplegar sus habilidades en el plan vacacional destinado a los hijos de los trabajadores del hospital pediátrico universitario José Luis Miranda de Villa Clara. No estará sola porque siempre le acompaña personal seleccionado.

Padres y madres realizan sus faenas despreocupados al saber que en ese tiempo de receso escolar sus hijos juegan, sueñan en su mundo de fantasías convertidas en realidad bajo las pupilas de esas «nanas» que manejan con arte e inventivas los numerosos caprichos infantiles.

Lo sabe Tahimí, la jefa de servicios generales en la institución desde que le asignaran esta responsabilidad a partir de 2018, aunque lleva ya dos décadas en el centro ejerciendo diversas funciones.

Respecto a los niños y sus vacaciones considera que es otra forma de brindarles amor, a pesar de que deben enfrentar el reto de admitir la diversidad de temperamentos.

Surgen así los Elpidio Valdés, las María Silvia, el comandante Marcial que entre todos enfrentan al enemigo Resóplez, o se desencadena un desfile de disfraces, quizás algún «chucho escondido», o el tradicional juego a los escondidos que no puede faltar. Mas, también realizan la hora de los cuentos, compiten en adivinanzas, en fin… todo lo que pueda alimentar y recrear la imaginación en esas edades.

«Buscamos un equilibrio. Por ello siempre vinculamos a personas capaces de entregar la paciencia necesaria a fin de explorar cada método y encontrar el más adecuado según la personalidad», asevera Tahimí.

Si bien ha sido una de las tareas que la reconforta no deja de admitir que ha enfrentado momentos difíciles en su vida laboral cuando, de 2005 a 2012, ejerció como secretaria de sala en la unidad de Caumatología (quemados).

«Una etapa compleja y más en infantes. La sensibilidad es mayor, pero la vida nos premió en bien durante ese período y tuve la satisfacción de que no se reportaran fallecidos, incluso con episodios en lactantes».

La prueba de Tahimí ha sido multifacética. En 2010 le llega asumir los encargos vinculadas al movimiento obrero con la máxima responsabilidad en el Buró Sindical, luego desempeñó el complejo mundo de la jefatura de admisión, hasta ejecutar idénticas responsabilidades al frente de los servicios en la institución.

«Ni cansada ni agobiada —afirma— a pesar de que soy mujer, tengo una familia que atender y resido en Manicaragua, específicamente en Mataguá, pero me ha sido posible el desempeño, aun con una plantilla incompleta que requiere hacer malabares».

— ¿Un rompecabezas?

— No puedo estar satisfecha en el propósito. A mi forma de ver los servicios deben ir a la par con la asistencia médica como complemento necesario, pero se trata de hacer todo lo posible ante carencias reales, sobre todo con el déficit de personal.

— ¿Qué la une a este centro?

— Aquí está la suma de mis años laborales, el Pediátrico es parte de mí, y no me hallaría en otro puesto de trabajo que no sea aquí.

— Reside en Mataguá, y en una época de tantas coyunturas adversas ¿lo dejaría por un acercamiento a su lugar de residencia e, incluso, ante la propuesta de una plaza con mayor remuneración?

— (Negativa inmediata y respuesta tajante). Amo a este Hospital, veré su aniversario 65 y muchos más.

Lo suficiente como para cerrar la agenda y seguir mi camino reporteril.