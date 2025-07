Dr. Ángel Camacho Gómez: «Mi vida está inspirada en la infancia»

Hay historias en las que no sobra ni una palabra, incluso, queda aquello de llegar hasta las propias raíces para explorarlas más. Así es la del Dr. Ángel Camacho Gómez, permeada de intelecto y de no pocos sacrificios hasta llegar a prestigiar la neurocirugía villaclareña y también la de Cuba.

Hoy, con 32 años de ejercicio médico y más de dos décadas como especialista, confiesa que al conocer las interioridades del complejo mundo del sistema nervioso central se enamoró de la rama, y una vez concluido su primer año de estudios en las ciencias médicas, ya estaba bien definida su pasión por la Neurocirugía, que todavía conserva.

Recuerda que en su rotación por el hospital pediátrico José Luis Miranda, casi siempre por alrededor de seis meses, se interesó mucho en este perfil de la infancia.

«Hubo una luz que abrió el camino de que fuera aquí, y casi con 24 años de graduado puedo decir que no me arrepiento de ejecutarla para los infantes, gracias a los doctores Ismael Molejón González y Antonio (Tony) de la Hoz González (fallecido), en lo que considero una superespecialidad, con sus diferencias en relación con la de adultos, por el propio manejo del niño, los procederes anestésicos, las características de la piel, el cráneo y las patologías inherentes».

El impacto de la especialidad viene desde antes. Cuando pasó el primer semestre de primer año en Medicina y vio la anatomía del sistema nervioso central y los entornos cerebrales, aquel universo le fascinó. La causante fue la Dra. Nélida Sarasa Muñoz, profesora del Instituto Superior de Ciencias Médicas, y desde ese momento resultó algo cautivador.

El afán por la búsqueda de conocimientos llevó al Dr. Camacho a extender el espectro. Concluido el primer semestre de primer año de Medicina, se presentó voluntariamente en el Cuerpo de Guardia de Cirugía del entonces Hospital Viejo (hoy oncológico universitario territorial Dr. Celestino Hernández Robau). Se jugaba el todo por el todo; sin embargo, encontró al Dr. Agustín Arocha García, recién graduado de Neurocirugía, y otros cirujanos que le tendieron las manos y lo enseñaron a suturar.

Al ver tanta disposición en un incipiente estudiante de Medicina, indagaron sobre lo que deseaba hacer y, ni corto ni perezoso, expresó la decisión de aprender de todo.

«Vi desde una herida penetrante con arma blanca hasta un politraumatizado, y comencé a adentrarme en los traumas craneales, las grandes heridas y un conjunto de situaciones relacionadas con las regiones del cráneo, cuando no existía la tomografía y se hacía el diagnóstico por otras vías. Así comenzaron mis primeros pasos en la Neurocirugía».

Otros nombres se suman a la acogida. «Los doctores Francisco Pérez Varona (ya fallecido) y Alfredo Amado Donestévez me acogieron desde el principio, empecé a participar en sus guardias y me quedaba en ellas la noche entera. Aprendí mucho con sus enseñanzas. Amado Donestévez está aún activo y dice que soy "uno de sus hijos", desde que era un pupilo con ansias de aprender, por lo que mi agradecimiento es para ellos y muchos más, incluidos residentes que iniciaban en aquella época. Con la ayuda de todos comencé a interiorizar que podía ser médico y hoy no me arrepiento. Fue una experiencia extraordinaria».

—Luego de esas largas jornadas marcadas, incluso, por el cansancio, ¿es cierto que se incorporaba a clases normalmente?

—Muchas veces hice las guardias en el salón de operaciones en tiempos en que la institución abarcaba toda la región central, y luego iba a las clases desde el primer turno, a partir de las 7:30 de la mañana. Algunos se preocupaban por esta situación, pero la gran mayoría de mis compañeros me halagaban por lo que hacía. No había una guardia en que no hubiera cirugía con dos, tres o más casos. A veces dormía una hora; otras, ninguna. Sentía cansancio, pero lo soportaba, y nadie pudo reprocharme que no asistiera a clases.

—¿Y la etapa como alumno ayudante?

—Tuvo un impacto importante, porque resultó la primera ocasión, en 1988, que vino definida en el programa de estudio la especialidad como ayudantía. Fue en segundo año y la obtuve por los resultados académicos y por toda la trayectoria en el primer año, y la llevé durante toda la carrera. Ya tenía un grupo de obligaciones y deberes.

—¿Algún compromiso personal?

—Con mi humilde familia, que aspiraba a ver al guajirito proveniente de un campo de Cifuentes triunfar en la Medicina, becado en el Instituto Superior de Ciencias Médicas. Así, su guajirito se fue abriendo caminos desde los primeros años de la carrera.

Retorno a las raíces

Concluidos los seis años de estudio, se graduó. Ángel Camacho Gómez ya era doctor en Medicina, mas en aquella oportunidad no llegó a la provincia la Neurocirugía como especialidad por vía directa.

«Fue una insatisfacción. No pedí otra. Fui médico de familia y regresé a mi municipio natal con un posgraduado en el policlínico de Mata. Asumí un consultorio recién inaugurado, muy cerca de donde nací y me crié, en el barrio Manzanares, de Maguaraya. Un lugar bien apartado, pero con una comunidad campesina caracterizada por importantes problemas de salud.

«Una vez en Cifuentes, me recibió el entonces director de Salud en el municipio, el Dr. Oscar Armando Fernández Alegret, quien me pidió que fuera para ese lugar, sin saber que yo era de allí. Mi casa y la de mis padres estaban como a siete u ocho kilómetros de distancia».

El pediátrico aguardaba

El sueño anhelado se hizo realidad. En 2002 el Dr. Ángel Camacho hizo el examen estatal de la especialidad. Al concluirlo, llamó a Israel Molejón González, uno de los profesores del Hospital Pediátrico, para ver si lo aceptaban como especialista recién graduado de Neurocirugía en el servicio. La respuesta no tardó. De inmediato le dijo: «Te espero aquí mañana mismo, y sin vacaciones». Desde entonces hace la historia en la institución que vela por la salud infantil, próxima a cumplir su aniversario 65.

—¿Qué sintió al lograr una de sus aspiraciones fundamentales?

—Otorgarme la especialidad fue emocionante en lo personal y también para mi familia. Se hizo realidad lo que tanto había deseado y por lo que había luchado. Algo crucial en mi vida. Neurocirugía, sin menospreciar otras especialidades, es de las más complejas que se estudian.

«Terminé la especialidad en el hospital Hermanos Ameijeiras de La Habana con un examen estatal de rigor y felicitaciones por parte del tribunal de alta categoría».

—¿El tesón por hacer más cada día y aportarles vida a los pequeños lo lleva a incursionar en las innovaciones?

—Comenzamos a incursionar en la innovación en momentos de déficit de productos y equipos por todas las situaciones económicas y el bloqueo. Habíamos experimentado anteriormente determinados trabajos, pero nunca los llevamos a la fase certificada. Con la ayuda de otros neurocirujanos, el craneómetro tuvo el mayor resultado nacional en 2023.

«Ahora hay propuesto otro entre los equipos innovados, en tanto tres o cuatro más tienen posibilidades de generalización. Estas innovaciones me han hecho mejor persona, y creo que mejor neurocirujano. No por ego o vanidad personal, sino por su utilidad».

—En tiempos muy convulsos, ¿ve en la ciencia y la innovación protagonistas del futuro?

—Son la ventana abierta con miras al desarrollo. Imposible soslayarlas y excluirlas de los principales proyectos. Innovar basado en el conocimiento. Creo que la innovación es el futuro para el avance del país.

—A nivel nacional la Neurocirugía villaclareña sienta cátedra. ¿En qué medida le compromete a seguir haciendo por la infancia?

—Es una cantera, de las primeras en inaugurarse en el país y que sigue ese legado de aquellos expertos que la iniciaron en el centro del archipiélago. La especialidad no se circunscribe a Villa Clara y funciona como centro regional cubano con resultados satisfactorios en todas las esferas, bien determinados y reconocidos por instituciones de la provincia y del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

—El Dr. Ángel Camacho tiene familias multiplicadas en su relación médico-paciente. ¿Están atadas de manera indisoluble?

—Hay compromisos de entrega total hacia los pacientes, las familias, las autoridades. Me va a costar trabajo separarme de esta parte. Es mi vida dedicada a los infantes y seguiremos haciendo mejores cosas y logrando resultados en el quehacer diario de esta región central.

«Es tal el reconocimiento a las publicaciones realizadas, por parte de pacientes, familiares y personas, que resulta increíble lo expresado en sus comentarios, muy reconfortantes, y a la vez deviene estímulo y marca compromisos. El agradecimiento de las familias es sagrado en mi trabajo».

—¿No habrá declives en un neurocirujano-innovador?

—No los concibo. Ni profesionales ni en las creaciones. Los años que pueda hacer el bien en este hospital seguiré haciéndolo para sentirme útil.