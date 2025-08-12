Cambios en algunos servicios del ginecobstétrico Mariana Grajales de Santa Clara

El hospital ginecobstétrico Mariana Grajales, de la capital villaclareña, ha trasladado algunos servicios como parte del proceso de remodelación paulatina que realiza desde hace algunos años.

La sala de Ginecología y Legrado ya funciona en lo que era Cirugía C en el hospital Arnaldo Milián Castro. Dispone de sus ingresos, además de la atención de enfermería durante las 24 horas, con sus correspondientes pases de visita. El legrado electivo se realiza, de lunes a viernes, también en el mayor centro asistencial villaclareño.

En el Materno prosigue, solo en esta modalidad, el legrado de urgencias con su máquina de anestesia y el equipo de guardia.

Acabado de salir de la realización de un parto, el Dr. Daikel Vega Cuéllar, vicedirector de Insumos Médicos en la institución, precisó que los procesos obedecen al mejoramiento de las condiciones sanitarias, y una vez acondicionadas estas secciones, retornarán a su espacio habitual.

El especialista de I grado en Ginecobstetricia también dio cuenta de que la sala de Gestantes fue trasladada a la de Puérperas, en tanto la dependencia destinada al puerperio está ubicada, por ahora, en el segundo piso del «Mariana Grajales», donde antes sesionaba la sala de Ginecología.

«Desde este lunes en el área ocupada anteriormente por legrados, funcionan dos salones de operaciones, uno de urgencia y otro electivo, y un recinto para partos, que dispone de dos mesas en funciones con la seguridad requerida, mientras existe una sala de preparto, otra de recuperación y una de alojamiento conjunto».

En otro orden refirió que el Materno mantiene las operaciones obstétricas, no así las electivas por causas ginecológicas, actualmente suspendidas.

Subrayó que el centro supera el centenar de intervenciones obstétricas en un mes, y en medio de las remodelaciones el Dr. Vega Cuéllar ofreció la buena nueva de que «ya se aprecia un incremento de la tasa de natalidad en la provincia más envejecida de Cuba, con no menos de 15 advenimientos diarios; sin dudas, un aumento respecto a meses anteriores, pues agosto y septiembre se caracterizan por resultar los de mayores nacimientos», enfatizó.