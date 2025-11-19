Falleció el colega Ricardo R. González

Ricardo R. González dejó en nuestras páginas toda su consagración al periodismo. Su partida física constituye una pérdida irreparable para el colectivo de Vanguardia

Vanguardia - Villa Clara - Cuba
(Foto: Tomada del perfil de Facebook de Ricardo R. González)
Francisnet Dí­az Rondón
Francisnet Dí­az Rondón
73
19 Noviembre 2025

Una triste noticia para el gremio periodístico villaclareño: ha fallecido el colega, amigo y compañero Ricardo R. González, quien deja un gran vacío en el colectivo del periódico Vanguardia de Cuba.

Durante su vasta trayectoria, Ricardito fue un avezado periodista que se dedicó principalmente a las ramas de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Salud, y la Ciencia y Técnica, con disímíles reportajes y entrevistas a figuras y trabajadores de esos gremios.

Su pérdida causa una gran tristeza entre todos los que le conocimos y compartimos años de labor y amistad.

Hasta siempre, Ricardito. Descansa en paz. 

