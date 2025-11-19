Falleció el colega Ricardo R. González

Una triste noticia para el gremio periodístico villaclareño: ha fallecido el colega, amigo y compañero Ricardo R. González, quien deja un gran vacío en el colectivo del periódico Vanguardia de Cuba.

Durante su vasta trayectoria, Ricardito fue un avezado periodista que se dedicó principalmente a las ramas de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Salud, y la Ciencia y Técnica, con disímíles reportajes y entrevistas a figuras y trabajadores de esos gremios.

Su pérdida causa una gran tristeza entre todos los que le conocimos y compartimos años de labor y amistad.

Hasta siempre, Ricardito. Descansa en paz.