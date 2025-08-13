Presentado programa conmemorativo de Villa Clara por el centenario del Fidel

El Programa conmemorativo de Villa Clara por el centenario del natalicio de Fidel fue dado a conocer este 13 de agosto, precisamente, en la Casa de Trabajo conocida como La Cabaña, donde el Comandante en Jefe permanecía durante sus jornadas de labor en esta provincia central de Cuba.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

Esta constituyó una de las actividades conmemorativas en saludo al aniversario 99 del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, e incluyó el remozamiento de este sitio, donde actualmente se exponen fotos de las visitas que realizara para dejar inauguradas industrias, sostener encuentros con los constructores del pedraplén Caibarién-Cayo Santa María —importante vía que, además, recorrió después de su inauguración—, entre otros intercambios con científicos villaclareños y el pueblo en general.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

La ceremonia estuvo presidida por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, y la gobernadora, Milaxys Sánchez Armas; además de funcionarios del PCC y el Gobierno, y directivos de entidades de la economía y los servicios.

La Casa de Trabajo se encuentra en los predios de la Delegación Provincial de la Agricultura. Aquí se gestaron los planes económicos y sociales para impulsar el desarrollo de la provincia.

En la instalación, recientemente remozada, se exponen fotos de las visitas de Fidel al territorio central cubano, y se conserva el jeep que utilizó en varios de sus recorridos. (Fotos: Ramón Barreras Valdés)

En la instalación también se exhibe el jeep que usó Fidel en su recorrido por Villa Clara y otras provincias tras el paso de ciclones y otros eventos meteorológicos.