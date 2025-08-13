Villaclareños comprometidos con el legado de Fidel

Con conmemoraciones, compromisos y acciones concretas a favor de las comunidades transcurre la jornada del 13 de agosto en Villa Clara, en conmemoración del aniversario 99 del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.

Jóvenes y trabajadores unidos en un gesto de alta sensibilidad. (Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

Trabajadores y jóvenes villaclareños se unieron en un homenaje lleno de simbolismo, convocados al Banco Provincial de Sangre para realizar una donación voluntaria.

Víctor Daniel González Núñez, estudiante de Medicina, expresó que este gesto está cargado de la increíble sensibilidad humana que legó el Comandante. «Representa la capacidad de la juventud para aportar su granito de arena, desde esta trinchera tan importante que es salvar vidas».

(Foto: Yaisa Coronado Gutierrez)

Esta iniciativa busca honrar el legado del líder revolucionario, nacido el 13 de agosto de 1926, a través de acciones que beneficien a la comunidad y fortalezcan el sistema de Salud Pública cubano. La donación de sangre, un acto de amor y altruismo, se convierte en un tributo significativo al Comandante en Jefe en este día especial.

En la mañana de este martes, la Biblioteca Provincial Martí exhibió la exposición bibliográfica dedicada al Comandante Fidel Castro Ruz, con materiales de lectura para adultos, jóvenes y niños.

En los portales de la Biblioteca Provincial Martí se realizó la muestra bibilográfica. (Foto: Yaisa Coronado Gutiérrez)

Se exhibieron obras sobre Fidel, incluidas las disponibles en el sistema de escritura braille. (Fotos: Yaisa Coronado Gutierrez)

La actividad denominada «Biblioteca puertas afuera, Fidel entre nosotros» contó con la participación de todas las salas de la institución.

Simultáneamente, en el parque Leoncio Vidal, se realizaron demostraciones de artes marciales, y los más pequeños disfrutaron de juegos y otras opciones recreativas organizadas por el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación.

Exhibición de artes marciales. (Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

Los más pequeños disfrutaron del deporte y los juegos didáctivos recreativos. (Fotos: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

También en áreas aledañas a la céntrica plaza santaclareña, la galería Roldán Pérez Villafuerte, de la Casa de Cultura Juan Marinello, fue sede de la entrega de premios de la sexta edición del concurso de artes visuales «Fidel en mi corazón», convocado por el Consejo Nacional de Casas de Cultura.

Fidel en la creación de los concursantes. (Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

Con este certamen, en el que concursaron artistas aficionados, niños, adolescentes y jóvenes, comenzó la jornada de las casas de la Cultura villaclareñas por el aniversario de Fidel.

(Fotos: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

(Un total de 18 obras fueron premiadas. (Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

A nivel provincial se recibieron 148 obras, y de ellas, 18 alcanzaron menciones, premios y grandes premios. Destacan por su participación los municipios de Quemado de Güines, Sagua la Grande, Santa Clara y Santo Domingo.